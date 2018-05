16 Folteropfer zeigen in Österreich ihre syrischen Peiniger an

Er war mit bis zu 16 weiteren Männern in einer kleinen Zelle zusammengepfercht. Immer wieder wurde er mit einem Plastikrohr geschlagen und mit Elektroschocks gefoltert. Weil er nicht gestand, was seine Peiniger ihm vorwarfen, streuten ihm diese auch Salz in den Mund. Sein „Vergehen“: der Mann palästinensischer Abstammung lebte in der syrischen Stadt Hama und arbeitete dort in einer Apotheke. Das nutzte er dazu, um Menschen zu versorgen, die bei den damals friedlichen Protesten gegen Machthaber Bashar al-Assad verletzt worden waren. Deshalb wurde er im Mai 2012 verhaftet und erst im Juli 2015 wieder freigelassen. Heute lebt er Österreich.

Als Zeuge Z6 gehört er zu einer Reihe von Folterüberlebenden, deren Aussagen für ein juristisches Vorgehen gegen die Täter zusammengetragen worden sind. Insgesamt 16 Betroffene aus Syrien haben nun Strafanzeige in Österreich eingereicht.

„Wir haben präzise Beweise“, berichtete Tatiana Urdaneta Wittek vom Center for the Enforcement of Human Rights International (CEHRI) bei einer Pressekonferenz in Wien. Die Folterungen seien durch medizinische Befunde belegt. Es gebe 24 Tatverdächtige, darunter ist auch der Chef von Syriens „Nationalem Sicherheitsbüro“, Ali Mamlouk. Sie erwarte, dass Österreichs Behörden ein Ermittlungsverfahren einleiten und ein internationaler Haftbefehl ausgestellt wird.

Ein Misshandelter ist Österreicher

CEHRI unterstützt mit dem European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) und den syrischen Anwälten Anwar al-Bunni und Mazen Darwish die Anzeigen in Österreich. Rechtlich gesehen beziehen sie sich dabei auf Paragraf 64 des österreichischen Strafgesetzbuchs "Strafbare Handlungen im Ausland, die ohne Rücksicht auf die Gesetze des Tatorts bestraft werden". Die Opfer leben heute in Österreich. Das wird als eine von vielen Voraussetzungen für die Zuständigkeit der österreichischen Behörden in dem Paragrafen gefordert. Einer der Misshandelten ist sogar Österreicher. Durch die große Zahl syrischer Flüchtlinge seien zudem österreichische Interessen berührt, sagt Wolfgang Kaleck vom ECCHR.

"Botschaft an Diktatoren"

Gespräche im Justizministerium hätten ergeben, dass es „großes Interesse“ an dem Verfahren gebe, sagt der frühere Spitzendiplomat Wolfgang Petritsch. Wichtig sei, dass der Prozess in Gang komme.

Es sei schwierig, in Syrien eine Demokratie aufzubauen, wenn die Täter nicht für ihre Verbrechen zu Verantwortung gezogen werden, meint Anwalt Mazen Darwish. Und Anwalt Anwar al-Bunni sagt: „Wir müssen auch eine Botschaft an alle Diktatoren in der Welt senden: Ihr werdet vor Gericht gestellt werden.“

(w. s.)