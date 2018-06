So schnell könnte Van der Bellen Este werden

Heute Abend beginnt Alexander Van der Bellen seinen Staatsbesuch in Estland. Damit wird in Erinnerung gerufen, dass das österreichische Staatsoberhaupt ebendort seine familiären Wurzeln hat. Und das bringt auch einige Rechte mit sich.



Mit Van der Bellen hat die Republik Österreich erstmals in ihrer Geschichte einen Bundespräsidenten, der neben seiner österreichischen aller Wahrscheinlichkeit nach noch über eine weitere Staatsbürgerschaft verfügen könnte. Van der Bellen kann freilich nichts dafür - dieser Umstand ist ausschließlich der Biografie seiner Eltern sowie dem estnischen Staatsbürgerschaftsrecht geschuldet.

Akten belegen Einbürgerung

Als die Sowjets im Juni 1940 einmarschierten und die Kontrolle über Estland übernahmen waren die im russischem Pskow geborenen Eltern Alexander Van der Bellens mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit estnische Staatsbürger: Laut der APA vorliegenden Akten war der 1919 aus Sowjetrussland nach Estland geflohene Vater Alexander sen. nach langer Staatenlosigkeit 1934 eingebürgert worden. Indizien sprechen dafür, dass Mutter Alma bereits seit den frühen 1920ern estnische Staatsbürgerin war.

Relevanz bekam dieser Umstand für Alexander junior jedoch erst Jahrzehnte später. Denn im 1995 beschlossenen Staatsbürgerschaftsrecht des 1991 wieder erstandenen Estlands wurde festgelegt, dass Nachkommen von Staatsbürgern des Jahres 1940 automatisch wieder im Besitz der estnischen Staatsbürgerschaft sind.

"Um einen estnischen Reisepass oder ein Personaldokument zu bekommen, müssen Personen, die durch ihre Abstammung Staatsbürger sind, einen Antrag stellen", erklärte eine Sprecherin der zuständigen estnischen Polizei auf APA-Anfrage. Bei vollständigen Anträgen würde das Dokument innerhalb von 30 Tagen ausgestellt, betonte sie. Die Notwendigkeit auf andere Staatsbürgerschaften zu verzichten, gäbe es für diese Kategorie von estnischen Staatsbürgern nicht.

Auch russische Staatsbürgerschaft in Reichweite

Die Familiengeschichte des österreichischen Bundespräsidenten hat aber auch noch anderswo Auswirkungen. Während die im März 1942 erfolgte Einbürgerung der Eltern in das Deutsche Reich bedingt durch ihren österreichischen Wohnsitz nach Kriegsende ihre Relevanz verlor und alle Fristen für eine erneute deutsche Staatsbürgerschaft verstrichen sein dürften, gäbe es derzeit zumindest in Russland Privilegien:

Der Wohnsitz seiner Vorfahren im russischen Zarenreich erlaubte Alexander Van der Bellen trotz fehlender Russischkenntnisse den Status eines "Trägers der russischen Sprache" zu erhalten. Laut einem seit 2014 geltenden Gesetz würde ihm dieser Status ermöglichen, nach einer hypothetischen Übersiedlung nach Russland innerhalb von einem Jahr in den Besitz der russischen Staatsbürgerschaft zu kommen. Ohne Vorfahren aus Russland müsste er darauf im Normalfall acht Jahre warten.

(APA/red.)