Italien: Kommt nun doch Regierung der Populisten?

Das Hin und Her im Streben nach einer neuen italienischen Regierung geht weiter: In Rom nahmen am Mittwoch Fünf-Sterne-Bewegung und Lega erneut Regierungsverhandlungen auf. Die überraschenden Entwicklungen veranlassten den designierten Premier Carlo Cottarelli dazu, Bemühungen um eine Übergangsregierung aus unabhängigen Experten vorerst zu stoppen. Cottarelli sagte, dass es "neue Möglichkeiten für die Entstehung einer aus Politikern bestehenden Regierung" gäbe. Der Präsidentenpalast bestätigte, dass Präsident Sergio Mattarella und der designierte Premier Carlo Cottarelli vorerst zuwarten wollten, bis klar sei, ob und wann die beiden Parteien sich einigen könnten.

Die Regierungsbildung zwischen populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechtsextremer Lega war am Sonntag zunächst geplatzt: Staatschef Sergio Mattarella hatte sich geweigert, den Euroskeptiker Paolo Savona zum Wirtschaftsminister zu ernennen. Mattarella hatte dem Finanzexperten Carlo Cottarelli daraufhin den Auftrag erteilt, eine Expertenregierung zu bilden und eine Neuwahl vorzubereiten.

Am Mittwoch gab Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio hingegen zu verstehen, offen für einen neuerlichen Dialog mit Staatschef Mattarella zu sein. "Wir sind bereit, unsere Position zu überdenken", sagte Di Maio, der in Erwägung zog, seine Forderung nach einem Amtsenthebungsverfahren gegen Mattarella fallen zu lassen. Die Lega wehrte sich zunächst allerdings gegen eine Wiederaufnahme der Gespräche: "Es ist eine Frage der Würde", sagte Lega-Chef Salvini. An der neuerlichen Aufnahme der Gespräche änderten die Aussagen schließlich nichts.

Verwirrung um Aussagen von EU-Kommissar Oettinger

EU-Budgetkommissar Günther Oettinger hatte in einem Interview für Aufregung gesorgt, als er sagte, im Falle einer Neuwahl erwarte er keine Stimmenzuwächse für europakritische Parteien. Er rechne vielmehr damit, dass die Märkte und die ökonomische Entwicklung den Wählern ein mögliches Signal seien, keine Populisten – weder von links noch von rechts – zu wählen. Schon jetzt sei etwa die Entwicklung bei den Staatsanleihen negativ. Oettinger selbst ruderte inzwischen zurück: "Ich wollte nicht respektlos sein."

Aber der Schaden war da längst angerichtet. Lega und Fünf-Sterne-Bewegung kritisierten Oettinger scharf. Auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker tadelte Oettinger wegen dessen "unweisen Bemerkungen". Allerdings war unklar, ob Juncker auf das Originalzitat des EU-Kommissars anspielte oder auf eine falsche Version, die ein Journalist auf Twitter verbreitet hatte. Der Verantwortliche für den Tweet hat sich inzwischen für seine Falschinterpretation entschuldigt.

Wie auch immer. Eine am Mittwoch veröffentlichte Umfrage scheint Oettinger mit seiner Prognose - vorerst jedenfalls - ohnehin daneben zu liegen: Demnach hat die Lega trotz der Turbulenzen an den Märkten seit der Wahl am 4. März acht Prozentpunkte zugelegt und kommt auf 25,4 Prozent. Die Fünf-Sterne verharrten bei starken 32,6 Prozent.

Aktienmärkte entspannen sich

An Europas Finanzmärkten atmeten die Anleger am Mittwoch erst einmal durch: Am italienischen Anleihenmarkt gingen die Renditen - als Zeichen der Entspannung - deutlich zurück. Die Aktienbörsen der Region verzeichneten überwiegend Gewinne. Doch die Unsicherheit würde auch weiterhin hoch bleiben und die Aktienkurse belasten, schrieb Volkswirtin Silvia Ardagna von Goldman Sachs.