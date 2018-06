Estland-Visite von Van der Bellen "besonderer Besuch"

Alexander Van der Bellens familiäre Beziehungen zu Estland sorgen für ein erhöhtes Medieninteresse an Österreich. Dies sagte der estnische Außenpolitiker Marko Mihkelson am Mittwochnachmittag kurz vor Ankunft des österreichischen Bundespräsidenten in Tallinn. Von Österreichs EU-Ratspräsidentschaft erhoffe man sich die Umsetzung von Digitalisierungsinitiativen, betonte er im Telefonat mit der APA.

"Aufgrund seiner familiären Wurzeln wird das ein besonderer Besuch sein und der österreichische Bundespräsident bleibt auch relativ lang im Land, was die estnische Presse bereits berichtet hat", sagte der zuletzt fraktionslose Vorsitzende des außenpolitischen Ausschusses im estnischen Parlament. Inhaltlich würden sich die Gespräche mit Vertretern Estlands vor allem um die "heißen Themen" innerhalb der EU drehen, erklärte Mihkelson.

Digitalisierungsinitiative und Russland-Gespräche

Da Österreichs im Juli beginnende EU-Ratspräsidentschaft die letzte volle vor der Europawahl im Mai 2019 sein werde, komme ihr besondere Bedeutung zu, sagte er. "Ich hoffe, dass wir Österreich helfen können, Erfolg bei Umsetzungen in wichtigen Themenbereichen zu haben. Aus unserer Sicht betrifft das etwa den digitalen Binnenmarkt und alles, was mit Digitalisierung zu tun hat", schilderte der Parlamentarier, der die Zusammenarbeit von Tallinn und Wien auf dem Gebiet von Cyber Defence betonte. Österreich kooperiere mit dem diesbezüglichen Exzellenzzentrum in Estland.

Der estnische Politiker erwartet sich aber auch Gespräche in Bezug auf Russland. "Es würde für uns wichtig sein, vom Bundespräsidenten zu hören, wie er das Verhältnis Österreichs zu Staaten im Osten und Süden sieht. Wir wissen, dass er Herrn Putin in Wien empfangen wird", sagte er und verwies auf sehr unterschiedliche Geschichten in den jeweiligen bilateralen Beziehungen zu Russland.

In Bezug auf EU-Sanktionen gegen die Russische Föderation im Zusammenhang mit der Ukraine plädierte Mihkelson für eine Aufrechterhaltung einer diesbezüglichen Solidarität innerhalb der EU. Mit dem Ziel, die wechselseitigen Beziehungen zu Russland vorhersagbar zu machen und Russland zur Beendigung des Krieges in der Ukraine zu bewegen, sei jedoch auch der Dialog mit Moskau weiterzuführen, erklärte er.

(APA)