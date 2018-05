Die vielen offenen Fragen im Fall Babtschenko

Arkadi Babtschenko wird Prügel einstecken müssen. Seine Freunde haben ihm diese angedroht, spaßhalber, auf Facebook, nachdem er sie zuerst mit seinem angeblichen Tod getäuscht und einen knappen Tag später überraschend unter die Lebenden zurückgekehrt ist. In Kiew überwiegt die Freude: Witze über Kompensationszahlungen für die vergossenen Tränen und die schlaflose Nacht von Dienstag auf Mittwoch machen die Runde, Arkadis "Wiederauferstehung" wird gefeiert. Nach dem Bekanntwerden der Nachricht von der Spezialoperation am Mittwochnachmittag war in Babtschenkos erweitertem Umfeld große Erleichterung zu spüren, dass der russische Journalist und Kreml-Kritiker wohlauf ist. Kollegen versammelten sich auf dem Kiewer Unabhängigkeitsplatz, dem Maidan, und stießen mit Sekt auf den glücklichen Ausgang des Krimis an.