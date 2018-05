Mehrheit gegen Rajoy: Spaniens Premier steht vor dem Aus

Im spanischen Parlament zeichnet sich immer deutlicher eine Mehrheit für die Abwahl des konservativen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy ab. Der Sprecher der Baskisch-Nationalistischen Partei (PNV), Aitor Esteban, kündigte am Donnerstag bei einer Parlamentsdebatte an, die fünf Abgeordneten der kleinen Partei wollten den konstruktiven Misstrauensantrag von Sozialistenchef Pedro Sanchez mittragen.

Zuvor hatte bereits die Separatisten-Partei PDeCAT aus Katalonien erklärt, sie werde Sanchez bei dem Votum am Freitag unterstützen. Damit würde Sanchez am Freitag auf die für eine absolute Mehrheit notwendigen 176 Stimmen kommen und der Weg für Sanchez als Rajoys Nachfolger wäre frei. Wann die Abstimmung am Freitag stattfinden soll, war noch unklar.

(APA)