Last-Minute-Versuch für die Bildung einer Regierung in Italien

Rom. Die Chefs der Partei Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung unternahmen einen möglicherweise letzten Anlauf zur Bildung einer Regierung in Italien. Lega-Chef Matteo Salvini traf sich am Donnerstagnachmittag in Rom mit seinem Fünf-Sterne-Kollegen Luigi Di Maio, um zu entscheiden, ob seine Partei doch noch mit dem Wahlsieger eine Regierung bildet. Das weitere Vorgehen der fremdenfeindlichen Lega wurde mit Spannung erwartet: Salvini hatte angesichts steigender Umfragewerte für seine Partei auf Neuwahlen gepocht. Der Chef der populistischen Fünf-Sterne-Partei, Di Maio, hatte Salvini dagegen zu einem neuen Versuch zur Regierungsbildung aufgerufen.

Italiens Präsident Sergio Mattarella hatte den ersten Anlauf der Lega und der Fünf Sterne gestoppt, weil der Euro-Gegner Paolo Savona als Wirtschaftsminister vorgesehen war. Mattarella hatte daraufhin den ehemaligen Mitarbeiter des Internationalen Währungsfonds (IWF), Carlo Cottarelli, mit der Bildung eines Expertenkabinetts beauftragt. Am Mittwoch erklärte Cottarelli jedoch, es könnte doch noch zu einer Regierungsbildung der Wahlsieger kommen. Ein Insider aus der Fünf-Sterne-Bewegung sagte, es gebe Hoffnung auf eine Einigung mit der Lega bis Freitag, aber noch keine Entscheidung über die Besetzung des Wirtschaftsministeriums.

Die Gespräche zwischen Salvini und Di Maio stießen bei den Sozialdemokraten (PD) auf Empörung. Der scheidende Industrieminister und PD-Spitzenpolitiker Carlo Calenda bezeichnete die Lega-Mitglieder als „äußerst gefährliche anarchistische Nationalisten“. Für Freitag rief die PD, die bei der Wahl am 4. März eine schwere Niederlage hatte einstecken müssen, zu Demonstrationen in Rom und Mailand auf, um Solidarität mit Präsident Mattarella zu demonstrieren. Dieser war scharf attackiert worden, weil er die Regierungsbildung wegen der Person Savona blockiert hatte. PD-Anhänger starteten eine Unterschriftensammlung, um ihre Solidarität mit dem Staatsoberhaupt auszudrücken. Für Samstag kündigten die Fünf-Sterne-Bewegung und die Lega Großkundgebungen gegen Mattarella an. (Reuters, APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.06.2018)