Lawrow lädt Kim Jong-un ein

Pjöngjang/Washington. Sergej Lawrow ging in die diplomatische Offensive. „Kommen Sie nach Russland, wir würden uns sehr freuen, Sie zu begrüßen“, sagte der russische Außenminister dem nordkoreanischen Machthaber, Kim Jong-un, bei einem Treffen in Pjöngjang. Lawrow hatte seinen Besuch in dem isolierten Staat im April bei einem Treffen mit dem nordkoreanischen Außenminister, Ri Yong-ho, in Moskau zugesagt. Bei den jetzigen Gesprächen in Nordkorea sollte es dem Außenministerium in Moskau zufolge um Pjöngjangs Atomprogramm und die bilaterale Zusammenarbeit gehen.

Unterdessen laufen die diplomatischen Vorbereitungen für das geplante Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kim Jong-un knapp zwei Wochen vor dem avisierten Termin auf Hochtouren. US-Außenminister Mike Pompeo traf den hochrangigen nordkoreanischen Unterhändler Kim Yong-chol in New York. Der General ist ein enger Vertrauter von Machthaber Kim und der ranghöchste nordkoreanische Beamte, der seit 18 Jahren in die USA gereist ist.

Trump äußerte sich sehr zufrieden über den Verlauf der Vorbereitungen. „Die Gespräche laufen sehr gut“, kommentierte er auf Twitter das Treffen zwischen Pompeo und Kim Yong-chol. Die nordkoreanische Delegation wolle später nach Washington kommen und einen persönlichen Brief von Kim Jong-un übergeben. Dies sei für Freitag geplant. Ob der Gipfel wirklich am 12. Juni in Singapur stattfindet, steht noch nicht fest. (ag./red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.06.2018)