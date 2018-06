Als der Mossad in Österreich NS-Schergen liquidieren wollte

Der israelische Geheimdienst Mossad hat im Jahr 1980 die Tötung zweier gesuchter NS-Kriegsverbrecher in der Steiermark und Kärnten beabsichtigt. Das berichtet die "Kleine Zeitung". Franz Murer hätte auf seinem Bauernhof bei Gaishorn im Bezirk Liezen erschossen werden sollen, Ernst Lerch mit einer Autobombe in Klagenfurt getötet werden sollen.

Der damalige israelische Ministerpräsident Menachem Begin habe im Jahr 1977 eine Todesliste abgesegnet, auf der sich auch die Namen Murers und Lerchs befanden, heißt es in dem Bericht. Die beiden Männer lebten nach dem Zweiten Weltkrieg unbehelligt in Österreich. Murer war sogar Obmann der ÖVP-nahen Bezirksbauernkammer, im Jahr 1963 wurde er in einem Prozess, der zum Justizskandal werden sollte, trotz erdrückender Beweise vom Vorwurf der NS-Kriegsverbrechen freigesprochen; der Fall Murer wurde im Frühling wegen des preisgekrönten gleichnamigen Kinofilms wieder öffentlich diskutiert. Lerch führte in Klagenfurt jenes Tanzcafé, in dem auch Udo Jürgens seine Karriere begonnen hatte.

Bedenken wegen österreichisch-israelischer Beziehungen

Mossad-Agenten hätten zwischen 1978 und 1986 mindestens fünf Versuche unternommen, sich mit falschen Identitäten bei dem früheren SS-Offizier Murer - bekannt als der "Schlächter von Wilna" - und seiner Frau einzuquartieren. Lerch, ein Mitorganisator des Massenmords an 1,8 Millionen polnischen Juden, hätte in einer Garage in der Klagenfurter Innenstadt mit einem Sprengsatz an seinem Auto ermordet werden sollen. Sein Tagesablauf war dazu genau ausgekundschaftet worden.

Nicht umgesetzt wurden die Pläne dann aus politischen Gründen. Der damalige neue Mossad-Chef Yitzhak Khofi habe sich dagegen ausgesprochen, weil Österreich damals eine Schlüsselrolle bei der Ausreise und dem Transit russischer Juden eingenommen habe. Attentate auf österreichischem Boden hätten die Beziehungen zu Israel gefährden können, hieß es. Diese waren wegen der Nahost-Aktivitäten des damaligen Bundeskanzlers Bruno Kreisky (SPÖ), der sich für die Interessen der Palästinenser stark machte, ohnehin belastet. Der Mossad habe im Jahr 1984 dann auch einen Versuch des französischen Nazijägers Serge Klarsfeld, Murer zur Strecke zu bringen, vereitelt.



(APA)