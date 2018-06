Trump kündigt Treffen mit Kim Jong-un am 12. Juni an

Das nordkoreanisch-amerikanische Gipfeltreffen wird nach Angaben von US-Präsident Donald Trump wie ursprünglich geplant am 12. Juni stattfinden. Die Begegnung zwischen ihm und Machthaber Kim Jong Un werde in Singapur stattfinden, kündigte Trump am Freitag nach einem Treffen mit einem hochrangigen Gesandten Kims an. Die Nordkoreaner seien zu einer atomaren Abrüstung bereit. Er wolle zudem nicht mehr von "maximalem Druck" der USA sprechen, weil beide Seiten miteinander zurechtkämen, sagte Trump.

Die Begegnung war bereits für den 12. Juni geplant gewesen. Zwischenzeitlich warf Trump allerdings Nordkorea Feindseligkeiten vor und sagte das Treffen ab. Wenig später erklärte er, es könne doch stattfinden.

(Reuters)