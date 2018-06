AfD-Chef Gauland: Hitler war „nur ein Vogelschiss“ in der deutschen Geschichte

Der 77-jährige Alexander Gauland, einer der beiden Fraktionsführer der Alternative für Deutschland (AfD) im Deutschen Bundestag, wird von seinen Anhängern gerne als „Grandseigneur der Partei“ bezeichnet. Am Samstag nannte er bei einem Treffen der AfD-Nachwuchsorganisation „Junge Alternative“ im thüringischen Seebach den Nationalsozialismus nur einen „Vogelschiss“ in der 1000 Jahre alten ruhmreichen deutschen Geschichte. Der Satz wurde dort mit Beifall aufgenommen. Deutsche Medien und Politiker aus anderen Parteien reagierten hingegen mit Entsetzen: CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer im Fernsehsender „Welt“ noch am selben Tag: „50 Millionen Tote im Weltkrieg, Holocaust, totaler Krieg – und das alles zu bezeichnen mit einem ‚Vogelschiss’, das ist ein solcher Schlag ins Gesicht der Opfer und eine solche Relativierung auch dessen, was in deutschem Namen passiert ist: Wer so etwas als Vorsitzender einer Partei sagt und dann sagt, das sei eine bürgerliche Partei, das macht einfach fassungslos.“ Auch der parlamentarische FDP-Geschäftsführer Marco Buschmann reagierte auf Twitter: „Gauland unterschreitet wieder jedes Niveau.“

Gauland war schon mehrmals durch skandalöse Äußerungen und fehlende Abgrenzung zum rechten Rand aufgefallen. Nicht aus Provokationslust, wurde kommentiert, sondern man nahm dem Politiker ab, dass er dazu stand, was er von sich gab. Man erinnert sich, dass er die SPD-Integrationsbeauftragte Aydan Özogut in „Anatolien entsorgen“ wollte, auch seinen Stolz auf die deutschen Soldaten in zwei Weltkriegen hat er demonstrativ betont. „Wir holen uns nicht nur unser Land, sondern auch unsere Vergangenheit zurück“, war einer seiner Standardsätze.

Die Verharmlosung des Nationalsozialismus, wie sie in seiner Rede vom Samstag deutlich wird, schlägt aber wohl das gewohnte Anstreifen an den rechten Rand der Gesellschaft. Die Millionen Toten des Weltkriegs, die sechs Millionen ermordeten Juden gegenzurechnen mit den Leistungen von Karl dem Großen, Luther oder Goethe ruft Fassungslosigkeit hervor, zumal Gauland es als Bekenntnis zur deutschen Geschichte verknüpft: „Ja, wir bekennen uns zur Verantwortung für die zwölf Jahre: Wir haben eine ruhmreiche Geschichte – und die, liebe Freunde, dauerte länger als die verdammten zwölf Jahre.“ Es sei eben quantitativ gesehen nur eine kurze Zeit gewesen. Dies ist ein unfassbarer Schlag ins Gesicht von allen Angehörigen und Überlebenden des Holocaust. „Wie ein solcher Satz auf unsere Nachbarn und die Welt wirken wird, mag man sich gar nicht vorstellen“, so die deutsche Zeitung „Die Welt“. Man könne es Polen, Briten, Franzosen, Russen nicht verwehren, diese Äußerungen von einem Vertreter des deutschen Bundestages als eine Relativierung der Verbrechen des Dritten Reiches zu deuten.

(Günther Haller)