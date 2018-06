Treibt Trump Europa in Putins Arme?

Wien. Man mag die Österreicher mancherorts als kauzige Exoten abtun. Schließlich hat das Land als eines der wenigen der westlichen Welt keine russischen Diplomaten ausgewiesen, nachdem auf den russischen Ex-Geheimdienstler Sergej Skripal im März in England ein Giftanschlag verübt worden ist, hinter dem laut London „sehr wahrscheinlich“ Moskau stehe. Schließlich war auch Kreml-Chef Wladimir Putin 2014 kurz nach der Krim-Annexion zu Besuch in Wien, ehe Bundespräsident Heinz Fischer ihn 2016 in Moskau beehrte. Und schließlich kommt Putin morgen wieder nach Wien, während er sonst kaum in den Westen fährt.