Nach Wahlniederlage des slowenischen Ministerpräsidenten: "Ohne uns gibt es keine Regierung"

Der slowenische Ministerpräsident Miro Cerar sieht seine Partei auch nach dem Absturz bei der Parlamentswahl am Sonntag in einer Schlüsselposition. "Ohne uns gibt es keine Weiterentwicklung Sloweniens, keine qualitative Regierung", sagte Cerar am späten Sonntagabend in Ljubljana. Mit dem Wahlergebnis zeigte er sich angesichts zuvor schlechterer Umfragen zufrieden.

Am Zug seien nun aber Wahlsieger Janez Jansa und der Zweitplatzierte Marjan Sarec, sagte der Chef der liberalen "Partei des modernen Zentrums" (SMC), der vor vier Jahren einen Erdrutschsieg erzielt hatte. Zugleich bekräftigte Cerar sein Nein zu einer Koalition mit Jansas Demokratischer Partei (SDS), die er im Wahlkampf scharf wegen ihrer Anti-Flüchtlings-Politik kritisiert hatte. "Wir sind immer offen für Gespräche, aber wir haben auch klar gemacht, für welche Absprachen wir nicht zu haben sind."

"Slowenischer Sebastian Kurz" nicht ganz zufrieden

Hingegen zeigte sich der traditionelle Bündnispartner Jansas, die christdemokratische Partei "Neues Slowenien" (NSi), bereit für Koalitionsgespräche mit dem Zweitplatzierten Sarec. "Die NSi schließt niemanden aus. Wenn uns Marjan Sarec einlädt, werden wir das sicher annehmen. Aber die Zeit wird weisen, ob wir programmatisch zueinanderfinden", sagte NSi-Chef Matej Tonin, der zugleich einräumte, das Wahlziel von zehn Mandaten verfehlt zu haben. Daher werde er dem Parteivorstand seinen Rücktritt anbieten, sagte Tonin, der wenige Monate vor der Wahl durch eine Revolte gegen die langjährige Parteichefin Ljudmila Novak ans Ruder gekommen war. Seine Unterstützer hatten sich von dem 34-Jährigen, der als "slowenischer Sebastian Kurz" angesehen wird, bessere Chancen beim Urnengang versprochen.

(APA)