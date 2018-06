Wie ein Schützenverein zur mächtigsten Waffenlobby der Welt aufstieg

An den Eingangstüren von Schnellrestaurants, Cafés und Supermärkten in den USA finden sich meistens zwei Arten von Hinweisschildern: Jene, die über "Kostenloses WLAN" informieren und jene, die "Bitte keine Waffen" fordern. Denn so selbstverständlich wie der Zugang zu kostenlosem Internet ist im Land der unbegrenzten Möglichkeiten auch die Präsenz von Feuerwaffen.