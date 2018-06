Atombehörde prüft Zukunft des Iran-Deals

Wien. Die Zukunft des Atomabkommens mit dem Iran entscheidet sich möglicherweise dieser Tage in Wien: Seit Montag tagt hier bis Freitag der 35-köpfige Gouverneursrat der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA). Die USA unter Präsident Donald Trump hatten zuvor ihren Ausstieg aus dem Atomdeal angekündigt und somit das Abkommen auf den Kopf gestellt. Die USA reinstallierten ihre Sanktionen.

Nun ist die IAEA beauftragt, die Einhaltung des Wiener Atomabkommens von 2015 zwischen Teheran und den fünf UNO-Vetomächten plus Deutschland zu überprüfen. Die Atombehörde hat dem Iran regelmäßig bescheinigt, sich an das Abkommen zu halten. IAEA-Direktor Yukiya Amano rief den Iran am Monat zu „proaktiver Kooperation“ auf, um das „Vertrauen zu stärken“.

Über den Ausstieg der USA aus dem Atomdeal zeigte sich Israel erfreut. Der israelische Premier, Benjamin Netanjahu, besuchte am Montag die deutsche Kanzlerin, Angela Merkel, die den Atomdeal retten möchte. „Als Erstes braucht es weiteren Druck auf den Iran“, sagte Netanjahu vor seinem Abflug nach Berlin. Auch in Paris wolle Netanjahu mit Präsident Emmanuel Macron über den Deal beraten. Er hoffe auf eine gemeinsame Position. (ag.)

