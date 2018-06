Jordanien: König opfert Premier nach Protesten

Amman. Keine Subventionen für Brot, empfindliche Erhöhung der Einkommensteuer, satte Erhöhung der Unternehmenssteuern: Gegen die Pläne der jordanischen Regierung unter dem Ministerpräsidenten Hani Mulki geht die Bevölkerung seit knapp einer Woche lautstark auf die Straße. Nun hat sich Mulki den Protesten gebeugt: Am gestrigen Montag zitierte ihn König Abdullah II. in den Husseiniya-Palast, wo ihm Mulki seinen Rücktritt anbot. Der König will nun den bisherigen Bildungsminister und Ökonomen Omar Rassas zum Premier ernennen.

Die landesweiten Proteste wurden teilweise gewaltsam aufgelöst. Die Polizei ging mit Tränengas gegen die Demonstranten vor, die Anti-Regierungs-Slogans riefen und die Rücknahme des Sparprogramms forderten, das vor allem die finanzschwache Bevölkerung sowie die Mittelschicht betreffe. Zwar sagte der Polizeichef am Montag, dass die Sicherheitskräfte die Lage unter Kontrolle hätten; an manchen Stellen weigern sich die Protestierenden aber, das Feld zu räumen, solange die Regierung das Sparprogramm nicht absagt.

Für Mittwoch kündigen Gewerkschaften einen Generalstreik der öffentlich Bediensteten und Privatangestellten an. Bisher nahm die Polizei rund 60 Demonstranten fest, 42 Beamte sind demnach bei den Einsätzen verletzt worden.

Widerstand im Parlament

Hani Mulki verteidigte in den vergangenen Tagen das Sparprogramm: Eine mögliche Rücknahme sei die Arbeit des Parlaments, das dem Gesetzesentwurf tatsächlich noch zustimmen muss. Das Sparprogramm, das eigentlich den Vorgaben des Internationalen Währungsfonds (IWF) entspricht, kann daher der neue Premier noch umsetzen. Im Parlament selbst formiert sich derzeit Widerstand gegen die Vorlage. Mehrere Abgeordnete wollen eine Sondersitzung, die müsste der König zunächst erlauben.

Die letzten Erhöhungen der Preise für Brot und Benzin sowie diverser Steuern, etwa für Internetanschlüsse, erfolgten erst im Jänner. Die strauchelnde jordanische Wirtschaft hat mit chronischen Defiziten zu kämpfen, seit sich die ausländischen Investitionen, aber auch Hilfsgelder verringert haben. Kürzlich sagte König Abdullah, dass die Konflikte der Nachbarn in Syrien und dem Irak die ökonomische Situation seines Landes verschlechtert hätten.

Mulki hätte die marode Wirtschaft sanieren sollen, seinem Plan zufolge sollte sich Jordanien bis Mitte 2019 erholen. Er wurde im Mai 2016 angelobt. (red./ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.06.2018)