USA: Vom Starbucks-Star zum Herausforderer von Donald Trump?

New York. Howard Schultz ist das perfekte Beispiel für den amerikanischen Traum. Aufgewachsen in einem Sozialbau im New Yorker Stadtteil Brooklyn schaffte er es per Sportstipendium an die Universität in Michigan und baute schließlich die weltgrößte Kaffeehauskette auf. Nun verlässt der drei Milliarden Dollar schwere Geschäftsmann das Unternehmen Starbucks. 2020 könnte er der nächste Präsident der USA werden.

Bis dahin ist es freilich ein weiter Weg. Doch macht der 64-jährige Demokrat kein Geheimnis daraus, dass er ein Antreten in Erwägung zieht. Er denke über eine „Reihe von Optionen“ nach, schrieb er in seinem Abschiedsbrief an die Mitarbeiter der Kaffeehauskette, die knapp 30.000 Filialen in 77 Ländern zählt. Der Gang in die Politik sei eine davon.

Tatsächlich hat Schultz, der die Kette in den 1980er-Jahren übernommen hatte und seitdem zum Weltkonzern ausbaute, das Unternehmen stets ungewöhnlich politisch geführt. Er sah Starbucks nicht bloß als Kaffeehaus, sondern als soziale Institution. Vom Budgetstreit über Waffengesetze bis zur Rassendiskriminierung gab es keine heiße Kartoffel, die er nicht anfasste. Dabei ließ Schultz keinen Zweifel, wo er steht: weit weg von Donald Trump. In einer Rede 2017 bezeichnete er Starbucks als „Gegengift“ zur aktuellen politischen Situation, und auch schon vor der Wahl Trumps sorgte Schultz mit politischen Aktionen für Aufsehen.

Während des Budgetstreits in Washington im Jahr 2012 rief er die Parteien zur Einigung auf und ließ „Come Together“ auf sämtliche Kaffeebecher schreiben. 2013 versuchte er, Waffenträger aus seinen Filialen fernzuhalten, auch in jenen Bundesstaaten, in denen das offene Tragen legaler Waffen erlaubt ist. Die Waffenlobby drohte mit Klagen, und Schultz wandelte das Verbot in eine informelle Regel um, wonach Waffenträger „nicht willkommen“ seien. 2015 wollte das Kaffeehaus auf die Rassendiskriminierung hinweisen und schrieb vorübergehend auf jeden Kaffeebecher „Race Together“.

Fast schon ironisch ist es vor diesem Hintergrund, dass Starbucks kürzlich selbst wegen des Umgangs mit zwei Schwarzen im Kreuzfeuer der Kritik stand. Die beiden Männer wollten in Philadelphia die Toilette benützen, ohne etwas zu konsumieren. Ein Manager rief die Polizei. Die Cops kamen im halben Dutzend und legten Handschellen an. Es folgte ein Shitstorm im Internet, und Schultz, der 2017 als Geschäftsführer getreten war, aber noch bis Ende Juni als Vorstandschef tätig sein wird, ließ klarstellen: Jeder kann bei Starbucks aufs Klo gehen.

Auf Kandidatensuche

Sollte sich der Geschäftsmann den demokratischen Vorwahlen stellen, stünden seine Chancen auf eine Nominierung nicht schlecht. Die Oppositionspartei entkommt der Schockstarre nach der Wahlniederlage gegen Trump nur langsam, und bisher hat sich noch kein logischer Kandidat für die nächste Präsidentschaftswahl herauskristallisiert. Dass Joe Biden, Vizepräsident unter Barack Obama, und Bernie Sanders, der Hillary Clinton 2016 in der Vorwahl unterlag, immer noch als hoffnungsvolle Kandidaten genannt werden, sagt viel aus. Biden ist 75 Jahre alt, Sanders 76. Der zum Amtsantritt bisher älteste Präsident war Trump, der mit 70 Jahren ins Weiße Haus einzog.

Es ist deshalb gut möglich, dass die Demokraten 2020 jemanden von außerhalb des politischen Establishments ins Rennen schicken. Oprah Winfrey brachte sich zu Jahresbeginn mit mehreren Interviews ins Spiel, sagte später allerdings, dass sie nicht interessiert sei. Das kann sich auch noch ändern, und Schultz wird einen Antritt wohl auch von einer Kandidatur Winfreys abhängig machen. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass sich Schultz gegen einen Politprofi beweisen wird müssen: Die Gouverneure von Montana, Steve Bullock, und New York, Andrew Cuomo, spekulieren mit einem Antritt.

Auf republikanischer Seite wiederum deutet alles darauf hin, dass sich der einstige Immobilientycoon Trump der Wiederwahl stellen wird. Er hat auch bereits seine Wahlkampagne für 2020 bei den Behörden angemeldet.

Howard Schultz gegen Donald Trump – das wäre selbst für amerikanische Verhältnisse eine besondere Wahl. Beide in New York aufgewachsen, beide von der Privatwirtschaft auf die große politische Bühne gewechselt.

Und beide von einem ideologischen Graben getrennt, der größer kaum sein könnte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.06.2018)