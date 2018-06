Heimspiel für Putin in Wien

Wien. Wladimir Putin ist für seine notorische Unpünktlichkeit berüchtigt. Der russische Präsident ließ schon Papst Franziskus warten – und gestern auch die Empfangskomitees aus den Spitzen der Republik. Außenministerin Karin Kneissl und Margot Löffler-Klestil, die Ex-First Lady und frühere Botschafterin in Moskau, fanden sich am Flughafen Schwechat ein. Zur offiziellen Begrüßung im Inneren Burghof versammelten sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen, mehrere Minister und die Landeshauptleute aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Putin selbst kam in Begleitung eines halben Dutzends seines Kabinetts, darunter Außenminister Sergej Lawrow, wie der Kreml-Chef ein Wien-Kenner.

In knapp zehn Stunden packte Putin seinen bereits sechsten offiziellen, dicht getakteten Österreich-Besuch, der am Dienstagabend mit einem kulturellen Höhepunkt ausklang – der Eröffnung der Eremitage-Schau im Kunsthistorischen Museum. Seine erste Auslandsreise in ein EU-Land seit seiner Wiederwahl im März stand indessen unter wirtschaftlichen und politischen Vorzeichen. Dass die Wahl auf Wien fiel, hatte sicher auch einen Grund im österreichischen EU-Ratsvorsitz im zweiten Halbjahr. Offizieller Anlass war das 50-Jahr-Jubiläum der Gaslieferungen der früheren Sowjetunion an Österreich. Die russischen Gäste brachten gleichsam als „Bonus“ einen neuen Gasliefervertrag bis 2040 zwischen Gazprom und der OMV mit. Putin würdigte Österreich als „Schlüsselland“ und als „Knotenpunkt“ in der europäischen Energiewirtschaft. Van der Bellen betonte das große wirtschaftliche Potenzial in den Beziehungen.

Dialog mit Van der Bellen auf Deutsch

Die Gastgeber trugen dem russischen Präsidenten seine Verspätung nicht nach. Im Gegenteil: Van der Bellen bereitete dem Besucher aus Moskau einen ausgesprochen freundlichen Empfang, wie dies auch seine Vorgänger Thomas Klestil und Heinz Fischer vorexerziert hatten. Er verwies dabei auf seine Familiengeschichte und seine Eltern, eine gebürtige Estin und einen Russen, die miteinander Russisch gesprochen hätten. Die Einrichtung einer „Plattform für den zivilgesellschaftlichen Dialog“ in Sotschi sollte der ohnehin zarten Kritik der Opposition und von Menschenrechtsgruppen im Vorfeld der Visite ein wenig entkräften.

In der Pressekonferenz kam Van der Bellen kein kritisches Wort über dei Lippen. Er wechselte von einer Freundschaftsbekundung zur nächsten. Gute Beziehungen seien ihm auch ein persönliches Anliegen. Mit den Bildern aus der Eremitage sei ganz Russland zu Besuch in Wien, nicht nur Putin. In ihrem Vieraugen-Gespräch hatten Van der Bellen und Putin in einer Tour d'horizon vor allem geopolitische Fragen erörtert, von Syrien über die Ukraine bis hin zum Verhältnis zwischen Russland und der EU.

Dem Vernehmen nach unterhielten sich die beiden auf Deutsch. „Österreich ist immer um einen Abbau der Spannungen bemüht“, betonte Van der Bellen in Anspielung auf die zahlreichen Spannungsfelder zwischen dem Westen und dem Kreml und die Rolle Österreichs als künftiges EU-Vorsitzland.

„Im Gleichklang mit der EU“

Die offizielle Position der Regierung gegenüber Russland war zwischen dem Bundespräsidenten, dem Bundeskanzler und der Außenministerin akkordiert. Als Vorreiter in der Frage der Sanktionen gegen Russland wollte sich die Republik nicht positionieren, obwohl Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) kürzlich dezidiert eine Aufhebung gefordert hatte – wie gestern auch Giuseppe Conte, Italiens neuer Premier, in seiner Regierungserklärung in Rom und führende Rechtspopulisten in der EU. Die österreichische Politik erfolge im Gleichklang mit der EU, lautete der Tenor sowohl des Bundespräsidenten wie des Bundeskanzlers. Soll heißen: Nur bei einer Entspannung in der Ostukraine und einer Umsetzung des so genannten „Minsker Abkommens“ sei eine Lockerung der Strafmaßnahmen denkbar. Putins Position zeugte von einer Mischung aus Trotz und Selbstbewusstsein. „Die Sanktionen sind für alle schädlich.“ Russland habe die Schwierigkeiten inzwischen überwunden, sagte er.

Kurz zog hinterher seinen Juniorpartner Strache zu dem Gespräch mit Putin im Bundeskanzleramt hinzu. Auf seiner Agenda stand eine breite Themenpalette: von bilateralen Fragen, Wirtschaftsbeziehungen, Migration, Österreichs EU-Vorsitz über Menschenrechtsfragen bis hin zu Syrien, Ukraine, Iran sowie Nordkorea. In seinem Statement danach versicherte er, dass Österreich die EU-Sanktionen gegen Russland mittrage, sprach sich jedoch gleichzeitig für eine schrittweise Aufhebung nach dem Zug-um-Zug-Prinzip aus. Kurz appellierte an die Verantwortung Russlands, zur Lösung der Konflikte in Syrien und der Ukraine beizutragen.

„Frieden nur mit Russland möglich“

Präsident und Kanzler hatten sich penibel aufeinander abgestimmt. Wie ein Echo auf den Moskau-Besuch von Kurz nahm sich auch Van der Bellens Credo während der Pressekonferenz aus: „Frieden in Gesamteuropa ist nur mit Russland möglich.“ Russland sei ein Teil Europas. Gut möglich, dass sich Van der Bellen bald selbst ein Bild vom Geburtsland seiner väterlichen Vorfahren machen wird. Die Einladung Putins nach Moskau entsprach diplomatischen Usancen, kam aber augenscheinlich aus dem Herzen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.06.2018)