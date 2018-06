Weißes Haus gab Ort für Gipfel USA-Nordkorea bekannt

US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un werden sich nach Angaben des Weißen Hauses im Capella Hotel in Singapur treffen. Die weitläufige Hotelanlage liegt in Singapur an einem Hang auf der Insel Sentosa. Das Treffen Trumps und Kims ist für den 12. Juni geplant. Das Hotel wirbt mit "Altes und Neues verschmelzen".

Trumps Sprecherin Sarah Sanders dankte Singapur am Dienstag für die Gastfreundschaft.

(APA/dpa)