Spanien: Pedro Sánchez setzt auf elf Frauen

Madrid. Seit Tagen bastelt Spaniens neuer sozialistischer Regierungschef Pedro Sánchez an seiner Kabinettsliste, mit der er einen neuen Aufbruch markieren will. Schon vor der offiziellen Kabinettsvorstellung, die am Mittwochabend stattfinden soll, sickerten die meisten Nominierungen durch. Demzufolge bahnt sich eine Revolution in der Geschichte des Landes an: Erstmals werden mehr Frauen als Männer in der Regierung sitzen.

Der Sozialist Sánchez besetzte unter anderem die Schlüsselressorts Wirtschaft, Finanzen, Arbeit- und Soziales und Justiz mit Frauen. Mächtigste Politikerin Spaniens wird künftig die 61-jährige Carmen Calvo sein, die Vize-Regierungschefin wurde und zugleich das neu geschaffene Gleichstellungsministerium führt.

EU-Veteran wird Außenminister

Zudem signalisiert Sánchez mit seiner neuen Regierung, dass Spanien weiterhin einen stabilen Haushalts- und Wirtschaftskurs fahren und seine europäischen Pflichten erfüllen will. Besonders die Berufung der bisherigen Brüsseler EU-Etatwächterin Nadia Calviño als neue spanische Wirtschaftsministerin stieß auf Beifall. Die 49-Jährige war bisher als Generaldirektorin die rechte Hand von Haushaltskommissar Günther Oettinger in der Europäischen Kommission.

Auch mit der Ernennung des 71 Jahre alten, weltgewandten EU-Veteranen Josep Borrell zum Außenminister setzt Sánchez europäische Akzente. Borrell war von 2004-2007 Präsident des EU-Parlamentes. Der neue Chefdiplomat ist Katalane und einer der prominentesten Kritiker des katalanischen Separatistenchefs Carles Puigdemont. Borrell wirft Puigdemont vor, mit seiner Unabhängigkeitspolitik gegen europäische Grundwerte wie Rechtsstaatlichkeit und Solidarität zu verstoßen.

Katalanin im Kabinett vertreten

Die spanische Konfliktregion Katalonien wird zudem durch die 45-jährige Meritxell Batet im Kabinett vertreten. Sie soll versuchen, die zerbrochenen Beziehungen mit der katalanischen Separatistenregierung in Barcelona zu reparieren, und zwar an der Spitze des Ministeriums für Öffentliche Verwaltungen – dieses ist für Spaniens Regionen zuständig.

Zur Justizministerin machte Sánchez eine der angesehensten Juristinnen Spaniens, die 55 Jahre alte Dolores Delgado. Sie war bisher Anti-Terror-Staatsanwältin am Nationalen Gerichtshof in Madrid. Delgado gilt als Expertin im Kampf gegen den Internationalen Terrorismus.

Keine stabile Mehrheit

Unklar war am Mittwochnachmittag zunächst noch, wer ins Innen- und ins Verteidigungsministerium einziehen wird. Die 61-jährige Richterin Margarita Robles, bisher Fraktionssprecherin der Sozialisten und Nummer zwei der Partei, galt als Anwärterin für eines dieser beiden Schlüsselämter. An die Spitze der Ressorts Umwelt, Bildung und Gesundheit wurden ebenfalls Frauen berufen. Für eine weitere Überraschung sorgte die Nominierung des spanischen Astronauten Pedro Duque zum Forschungs- und Wissenschaftsminister. Der 55-jährige Luftfahrtingenieur reiste zwei Mal, 1998 und 2003, zur internationalen Raumstation.

Spaniens neue Sozialistenregierung, der auch unabhängige Ministerinnen und Minister angehören, verfügt über keine stabile Mehrheit. Die Sozialisten halten nur 84 der insgesamt 350 Parlamentssitze. Sozialistenchef Sánchez war vergangene Woche mit einem Misstrauensantrag gegen den Konservativen Mariano Rajoy an die Macht gekommen. Dabei war Sánchez von der linksalternativen Protestpartei Podemos, den baskischen Nationalisten und den katalanischen Separatisten gestützt worden. Von ihrer Duldung hängt nun auch seine Regierung ab. Sánchez hatte angekündigt, dass er die Legislaturperiode, die 2020 ausläuft, nicht ausschöpfen, sondern vorzeitig Neuwahlen ansetzen will.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.06.2018)