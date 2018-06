Merkels Premiere im Bundestag

Berlin. Der Bundestag ist ein Ort, an dem man Wert auf Manieren legt. Kameramänner müssen ihren Hut abnehmen, Schüler sollen ihr Handy wegstecken – und die Ordner tragen dunkelblaue Fracks. War es also gutes Benehmen, das am Mittwoch die Abgeordneten milde stimmte? Aufregung vor der Premiere – oder schlicht schlechte Vorbereitung? Die scharfe Befragung, auf die sich Angela Merkel eingestellt hatte, fand jedenfalls nicht statt. Am Ende wirkte es daher sogar so, als würde der Auftritt der Kanzlerin Spaß machen. „So schade es ist, es ist zu Ende“, witzelte sie. „Ich komme wieder.“

Das muss sie auch, und das ist in Berlin ein Novum: In Zukunft soll sich die Kanzlerin drei Mal im Jahr ausführlich Fragen der Abgeordneten stellen. Thematische Einschränkungen gibt es nicht, Absprachen auch nicht. Die Regierungschefin weiß vorher nicht, was auf sie zukommt. Lange hatte sich die CDU gegen diese Pläne gewehrt, die SPD reklamierte sie in den Koalitionsvertrag. In Großbritannien, Spanien und Frankreich haben solche Fragestunden Tradition. Das soll bald auch für Deutschland gelten.

Merkel, nicht gerade für ihren offenen Kommunikationsstil bekannt, dürfte sich wenig auf die Neuerung gefreut haben. Vor allem von der „Alternative für Deutschland“ wurden heftige Angriffe erwartet, auch wegen des möglichen Korruptionsskandals im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf). Am Ende wurde aber nur Mandatar Gottfried Curio von der AfD vorgeschickt: Die Kanzlerin habe Deutschland „unendliches menschliches Leid“ zugefügt, indem sie „Vergewaltiger, Messerstecher und Terroristen“ nach Deutschland geholt habe. „Wann treten Sie zurück?“ Das Plenum lachte und johlte, die Kanzlerin ignorierte die Frage. Nur so viel antwortete sie: Das Jahr 2015, die Flüchtlingskrise seien eine „Ausnahmesituation“ gewesen.

Abschiebungen nach Afghanistan

Auch sonst blieben die Wortmeldungen der Abgeordneten auffällig allgemein – „eher chillig“ nannte die „Bild“ die Fragestunde. Ob die Kanzlerin eine Plastiksteuer wolle? Nein. Warum es nicht mehr Mandatarinnen im Bundestag gebe? „Ich bedauere den geringen Frauenanteil. Und ich bin sicher, die Männer tun das auch.“ Zuvor hatten noch einige Kollegen über die Frage gelacht.

Emotional wurde die Kanzlerin nur einmal beim Thema Asylamt. Ob sie die Warnungen des früheren Chefs nicht gehört habe, dass die Stelle überfordert sei? „Herr Weise wäre überhaupt nicht ins Bamf gekommen, wenn es dort nicht gravierende strukturelle Probleme gegeben hätte“, sagte Merkel etwas lauter als sonst. Dann kündigte sie doch noch eine Neuigkeit an: Die Kanzlerin sehe keine Notwendigkeit mehr für einen Abschiebestopp nach Afghanistan. Nach einem neuen Lagebericht seien „aus unserer Sicht die Einschränkungen entfallen“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.06.2018)