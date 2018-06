Alt-Präsident: "Migranten müssen Deutschland und seine Werte akzeptieren"

Der deutsche Altbundespräsident Joachim Gauck (78) hat Migranten und Flüchtlinge zur Akzeptanz Deutschlands und der traditionell dort vorherrschenden Werte, Lebensart, Moralvorstellungen und Institutionen aufgefordert.

"Ich finde es nicht hinnehmbar, wenn Menschen, die seit Jahrzehnten in Deutschland leben, sich nicht auf Deutsch unterhalten können, keine Elternabende ihrer Kinder besuchen oder diese sogar vom Unterricht oder vom Sport fernhalten", so Gauck.

Deutsche Furcht, sofort als "Fremdenfeind" zu gelten

"Wir erwarten von denen, die zu uns kommen, dass sie bereit sind, das Land, wie es gewachsen ist und seine Werte zu akzeptieren", sagte Gauck einer Sonderausgabe der "Bild"-Zeitung vom Donnerstag. Da dürfe es "keine falsche Rücksichtnahme geben, weil man fürchtet, als Fremdenfeind zu gelten". Es müsse "so etwas wie verbindliche Regeln für das Zusammenleben geben - und nicht mehrere Gesellschaften nebeneinander".

Gauck begrüßte zudem die Wiederentdeckung des Begriffs "Heimat" in der jüngsten öffentlichen Diskussion, speziell seit der sogenannten "Völkerwanderung" von 2015/16: "Es war und ist überfällig, den Begriff vom früheren politischen Missbrauch zu befreien", sagte Gauck mit Blick auf die Nationalsozialisten und die DDR-Führung. "Deutschland brauchte also durchaus eine Erholung von diesen missbrauchten Begriffen. Die ist inzwischen gut und weit gediehen."

Vom Gefühl, nicht mehr "zu Hause zu sein"

Auslöser für die Heimat-Diskussion ist nach Gaucks Ansicht insbesondere die Flüchtlingsdebatte: "Dass wir uns jetzt besonders mit dem Begriff 'Heimat' beschäftigen, hängt in der Tat mit der Flüchtlingskrise zusammen." Durch die starke Zuwanderung und die Herausbildung von migrantisch dominierten Gebieten entstehe bei vielen Menschen das Gefühl, in Deutschland nicht mehr zu Hause zu sein. Er warnte aber zugleich davor, den Begriff "Heimat" zu "verkitschen".

Der aus Ostdeutschland stammende Ex-Präsident (2012 bis 2017) und evangelische Pastor, der an sich eher aus der politisch linken Ecke stammt und anfänglich von SPD und Grünen als Bundespräsident unterstützt worden war (bei der Wahl 2012 fand er auch Unterstützung bei Union und FDP), fiel mehrfach durch politisch "unkorrekte" Positionen auf, die gerade die Linke durchaus der markant "Rechten" zuschreiben würde.

Gaucks kritische Düsseldorfer Rede

Im Februar etwa hatte er bei einer öffentlichen Veranstaltung an einer Universität in Düsseldorf prägnant kritische Überlegungen zu Multikulturalismus, Political Correctness und dem (auch medialen) Verschweigen bzw. Herunterspielen von Problemen mit Migranten angestellt und dafür viel Applaus erhalten. So sagte er etwa, dass es ihn erschrecke, wohin die Auswüche der PC und des Multikulturalismus geführt hätten. Und: Zu viele Immigranten in Deutschland würden zu "abgesondert" und mit Werten leben, die Gesetzen und Mentalität der Stammbevölkerung in Deutschland widersprächen. Viele lebten seit Jahrzehnten hier, ohne sich besonders fürs Gastland und dessen Geschichte zu interessieren.

Es war damals interessant, dass nicht wenige deutsche und österreichische Agenturen und Medien bei ihren Berichten über Gaucks Gastvorlesung die kritischen Passagen über Migration, Multikulturalismus und politische Korrektheit großteils ausließen und etwa fast schon sinnverdrehend titelten: "Gaucks Rede gegen Angst vor Zuwanderung". Einige Medien verschwiegen den Auftritt Gaucks damals überhaupt.

