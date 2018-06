Afghanische Regierung bietet Taliban befristete Waffenruhe an

Die Regierung in Kabul hat eine befristete und bedingungslose Waffenruhe mit den radikalislamischen Taliban in Afghanistan angekündigt. Vom 12. bis zum 20. Juni würden Militär und Polizei alle Angriffe auf die Islamisten einstellen, teilte Präsident Ashraf Ghani am Donnerstag auf Twitter mit.

Der Waffenstillstand fällt im islamischen Kalender mit dem Ende des Fastenmonats Ramadan und dem Fest des Fastenbrechens zusammen. Grund für die Waffenruhe sei eine Erklärung afghanischer Kleriker, sagte Ghani. Diese hatten am Montag in einer Fatwa erklärt, die andauernde Gewalt und die Selbstmordanschläge im Land verstießen gegen islamisches Recht. Kurz darauf sprengte sich ein Selbstmordattentäter bei dem Klerikertreffen in Kabul in die Luft gesprengt und riss mehrere Menschen mit in den Tod.

Noch keine Reaktion der Taliban

Die Waffenruhe beziehe sich indes nur auf die Taliban, betonte Ghani. Afghanische Sicherheitskräfte würden weiter etwa gegen IS-Kämpfer vorgehen.

Die Taliban haben sich bisher nicht zu dem Friedensangebot geäußert. Das US-Militär teilte mit, die Vereinbarung achten zu wollen. Der russische Sondergesandte für Afghanistan, Samir Kabulow, begrüßte den Friedensvorstoß, aber bezweifelte, dass die Taliban ihn annehmen würden.

(AFP)