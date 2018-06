Trump/Kim: Moon will bei Gipfel Regie führen

Tokio/Seoul. In Südkorea verdichten sich die Anzeichen, dass Staatschef Moon Jae-in nach Singapur reist, um gegebenenfalls als Dritter am Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Führer, Kim Jong-un, teilzunehmen. Das Blaue Haus in Seoul, Moons Amtssitz, geht von einer „Vermittlerrolle“ des Präsidenten aus. Möglicherweise will Moon sogar Regie führen, um den Friedensprozess aus dem Hintergrund zu leiten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.06.2018)