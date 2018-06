Alle gegen Donald Trump

New York. Die Differenzen sind so groß, dass es aller Voraussicht nach keine gemeinsame Abschlusserklärung geben wird. Das ist ungewöhnlich, wenn die Chefs der sogenannten G7-Länder zusammenkommen. Der Grund: Die anderen sechs stoßen sich an der US-Handelspolitik. Deren Problem: Donald Trump schert sich nicht darum. Der Gipfel dieses Wochenende in Kanada wird daran nichts ändern.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.06.2018)