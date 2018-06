Aus jedem Land eine Zutat: Brauerei bietet "G-7-Bier" an

Ob auf den Erfolg anstoßen oder die Enttäuschung herunterspülen - je nach Ergebnis des Gipfels führender Wirtschaftsmächte in Kanada könnten die Teilnehmer beides mit speziellem "G-7-Bier". Eine kleine Brauerei in der Region Charlevoix im Osten Kanadas, wo der G-7-Gipfel an diesem Freitag und Samstag stattfinden soll, bietet das Bier seit einigen Wochen an - auch im Tagungshotel.

"Ich habe einen Weg gesucht, für diese fantastische Veranstaltung etwas Außergewöhnliches zu brauen", sagte Hersteller Nicolas Marrant dem kanadischen TV-Sender CBC. Für die Herstellung des Bieres nimmt Marrant Zutaten aus allen G-7-Mitgliedsländern: Kanada, USA, Deutschland, Japan, Italien, Großbritannien und Frankreich. Das fertige Bier hat einen Alkoholgehalt von genau sieben Prozent.

(APA/dpa)