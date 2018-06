Migrationspakt: Italiens Ex-Innenminister warnt vor Österreich

Der ehemalige italienische Innenminister Marco Minniti warnt vor den engen Kontakten, die sein Nachfolger Matteo Salvini mit Österreich und den Visegrad-Ländern in Sachen Einwanderung knüpfen will. "Ist Österreich, das erst vor einem Jahr Panzer zum Brenner geschickt hat, der beste Verbündete für uns?", fragte Minniti im Interview mit der römischen Tageszeitung "La Repubblica" (Freitagsausgabe).

"Denken wir wirklich daran, uns mit jenen Ländern zu verbünden, die im EU-Parlament den Vorschlag einer Reform des Dubliner Vertrags versenken wollen?", so Minniti. Bisher habe Italien 13.000 Flüchtlinge in andere EU-Länder umverteilt, doch die Visegrad-Länder hätten bisher keinen einzigen Asylwerber aufgenommen. Ihr Ziel sei, Italien allein im Umgang mit der Flüchtlingsproblematik zu lassen. Damit drohe Italien die Gefahr, zu Europas Hotspot zu werden.

Die Pläne Salvinis, 500.000 in Italien illegale lebende Migranten abzuschieben, seien undurchführbar. "Salvini will Flüchtlingslager in Gefängnisse umwandeln", warnte Minniti.

Der PD-Parlamentarier hatte in der Regierung von Paolo Gentiloni in den vergangenen 17 Monaten das Amt des Innenministers inne. Unter seinem Mandat gibt die Zahl der Ankünfte von Asylsuchenden in Italien stark zurück.

