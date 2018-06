Gaza: Tränengas und Brandballons

Jerusalem. Primitiv, aber wirkungsvoll ist das aktuell populärste Kampfmittel der Palästinenser im Gazastreifen. Sie terrorisieren ihre israelischen Nachbarn jenseits der Grenzanlagen mit Drachen und Helium-Ballons, die mit Brandsätzen bestückt werden. Hunderte Hektar Wald und Felder sind in den vergangenen Wochen bei mehr als 200 Brandstiftungen zerstört worden. Israels Armee rekrutiert Reservisten, die ein Faible haben für ferngesteuerte Miniflugzeuge. Die Drohnen sind mit Rasiermessern ausgerüstet, um Drachen und Ballons zu Fall zu bringen.

Die seit knapp zehn Wochen andauernde Protestaktion „Großer Marsch der Rückkehr“ hätte gestern, am letzten Freitag des islamischen Fastenmonats Ramadan, einen Höhepunkt erreichen sollen. Am Ende kamen nur noch einige tausend Demonstranten an den Zaun.

Kein Ende der wirtschaftlichen Not

Nach dem letzten Schlagabtausch, als Ende Mai palästinensische Kämpfer einige Dutzend Mörsergranaten und Raketen auf Israel abschossen und Israels Armee dann Ziele der Islamisten aus der Luft und mit Panzern angriff, signalisierte die Hamas Bereitschaft zu Verhandlungen über eine Waffenruhe.

Die Islamisten erreichten mit dem „Großen Marsch der Rückkehr“ nicht ihr Ziel, die seit gut elf Jahren andauernde Blockade aufzubrechen. Ein Ende der wirtschaftlichen Not ist ebenso wenig greifbar, obschon der Protest über 120 Todesopfer und Tausende Verletzte forderte. International war der Einsatz israelischer Scharfschützen gegen die zumeist unbewaffneten Demonstranten verurteilt worden. Die islamistische Führung im Gazastreifen setzt nun offenbar auf schrittweise Reise- und Warentransporterleichterungen im Gegenzug zu Garantien, Israel nicht anzugreifen. Informationen des öffentlich-rechtlichen TV-Senders Kan zufolge, hofft die Hamas auf die Genehmigung, einen Hafen zu errichten. Dafür wolle sie den Bau von Tunneln nach Israel einstellen. Bei der Regierung in Jerusalem stießen die Angebote bislang auf wenig Euphorie.

„Die Hamas ist ein aggressiver, aber schwacher Gegner für uns“, sagt Israels Bauminister Joav Gallant, ehemals Kommandant des südlichen Sektors, inklusive Gaza, im Gespräch mit Korrespondenten in Jerusalem. Aus Perspektive des Sicherheitsapparates sei die Gefahr, die von den Islamisten in der Küstenenklave ausginge, „zweitrangig“. Den in Syrien stationierten iranischen Revolutionsgarden und der mit Teheran verbündeten Hisbollah im Libanon werde weit größere Bedeutung zugeschrieben.

„Israel sollte mit niemandem verhandeln, der das Ziel verfolgt, uns zu zerstören“, meint Gallant mit dem Hinweis darauf, dass die Hamas Israel bis heute das Existenzrecht verwehrt. Allerdings setze sich die Regierung in Jerusalem „aus humanitären Gründen“ für ein besseres Lebensniveau in Gaza ein.

In der Schublade von Israel Katz, Minister für Geheimdienste und Verkehr, liegt seit acht Jahren der Plan zur Errichtung eines Inselhafens vor der Küste Gazas. Dieser solle, wie er sagt, den Palästinensern „das Tor zur Welt“ öffnen. Gegner des Plans fürchten zwar, dass die Hamas die Insel selbst unter Beschuss nehmen würde, doch das, so erklärt Arie Shalicar, politischer Berater von Katz, „muss uns nicht stören, denn die Insel soll nicht von Israel, sondern international gemanagt werden“. Über den Plan werde „in Kürze das Sicherheitskabinett beraten“, meint Shalicar. Es liege dann an Premier Benjamin Netanjahu, grünes Licht zu geben.

Abbas gegen Lockerung der Blockade

Als Spielverderber bei Prozessen, die dem Gazastreifen und damit letztendlich den islamistischen Machthabern in der Küstenenklave förderlich sind, entpuppt sich die Palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland. Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas ließ jüngst durchblicken, er werde die Sicherheitskooperation mit Israel beenden, sollte die Gaza-Blockade gelockert werden. Abbas versucht, die Hamas mit wirtschaftlichen Sanktionen zu Kompromissen zu zwingen, damit seine Fatah-Partei erneut die Kontrolle über den Gazastreifen übernehmen kann. Jede Maßnahme, die Lebensumstände der Menschen dort zu erleichtern, unterminiert den Plan des Palästinenserpräsidenten.

