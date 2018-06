Türkischer Theaterdonner

Brüssel. Kippt das teuer erkaufte Einvernehmen der EU mit der Türkei über den Stopp der Einwanderungswelle auf den griechischen Inseln? Die Ankündigung des türkischen Außenministers, Mevlüt Çavuşoğlu, vom Donnerstag, wonach die Türkei ein Abkommen mit Griechenland über die Rücknahme abgelehnter Asylwerber aussetze, gab Anlass für dieses bedrohliche Szenario. Doch bei näherer Betrachtung dürfte diese Maßnahme Ankaras unwesentlich für das Management der Ankunft von Flüchtlingen und Wirtschaftsmigranten im östlichen Mittelmeer sein. Die Europäische Kommission erwartet „nur geringe konkrete Auswirkungen“, sagte die Sprecherin von Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos am Freitag. Sie verwies darauf, dass in den Jahren 2017 und 2018 nur 25 abgewiesene Asylwerber auf Grundlage dieses Abkommens an die Türkei ausgeliefert worden waren.

Sehr wohl jedoch hat die türkische Regierung mit dieser Drohgebärde eines ihrer wesentlichen Ziele sabotiert, nämlich die Gewährung von Visafreiheit für türkische Staatsbürger bei Reisen in die EU. Zwar ist es angesichts der feindseligen Haltung Ankaras gegenüber der Union sowie der starken Einschränkung der Bürgerrechte derzeit ohnehin undenkbar, dass diese Visaliberalisierung voranschreitet. Avramopoulos' Sprecherin wies jedoch zusätzlich darauf hin, dass nun das seitens der Türkei ausgesetzte Abkommen mit Athen „einer der Bezugspunkte für die Visaliberalisierung“ sei.

9000 Syrer in die EU umgesiedelt

Am EU-Türkei-Pakt über den Umgang mit den Migranten, die auf den Inseln landen, ändert sich vorerst sowohl laut dem türkischen Außenminister als auch laut der Kommissionssprecherin nichts. Dieses Abkommen vom März 2016 sieht vor, dass alle irregulären Migranten, die von der Türkei auf die Inseln kommen, zurückgeschickt werden. Für jeden zurückgeschickten Syrer kann ein anderer Syrer aus der Türkei in die EU umgesiedelt werden; laut einem Kommissionsbericht vom September vorigen Jahres seien bisher 9000 Syrer auf diese Weise in die Union gekommen (neuere Zahlen gibt es noch nicht). Für die Betreuung der mehr als drei Millionen syrischen Flüchtlinge im Land hat Ankara drei Milliarden Euro von der EU zugesagt bekommen, von denen laut Kommission bereits 1,94 Milliarden Euro ausgegeben worden sind.

Laut EU-Grenz- und Küstenwache Frontex sind heuer in den ersten vier Monaten 14.922 Migranten über den östlichen Mittelmeerraum in die EU gekommen, um 92 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. In Summe jedoch seien die illegalen Grenzübertritte um 44 Prozent auf 29.700 gesunken. (go)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.06.2018)