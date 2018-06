Trumps Zähmung am St. Lorenz-Strom

Im malerischen La Malbaie am St. Lorenz-Strom in Kanada wurde am Samstag um ein gemeinsames Kommuniqué der Staats- und Regierungschefs der G7-Industrienationen gerungen. Die Delegationen verhandelten bis weit in den Tag hinein über eine Abschlusserklärung. Bis Druckschluss dieser Ausgabe war unklar, ob eine Verständigung auf Aussagen zu Themen wie Handels- und Klimapolitik erreicht werden könnte.

Nach dem „Familienfoto“ auf der Terrasse des Tagungshotels in La Malbaie, mit dem mächtigen St. Lorenz-Strom im Hintergrund, waren die Gipfelteilnehmer ins Hotel zurückgegangen, wobei sich eine interessante Szene abspielte: Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump blieben zurück und man sah sie angeregt plaudern. Die Kanzlerin, in einem grünen Blazer, unterstrich mit deutlichen Gesten ihre Aussagen, als wolle sie ihnen mehr Gewicht geben. Trump schien genau zuzuhören. Dann erst gingen beide zum Hotel. Eine Minute und 13 Sekunden, ergab die Analyse der TV-Aufzeichnung, hatten sie abseits der anderen parliert. Aber worüber, das wurde nicht bekannt.



Merkel als Trump-Flüsterin? Es war wohl die Regie des Gastgebers, Kanadas Premierminister Justin Trudeau, dass Merkel auch bei den Verhandlungen neben Trump saß. Die dienstälteste Regierungschefin, erfahren und ruhig, neben dem chaotischen Amerikaner. Das passte. Trudeau schien durchaus zufrieden, er lächelte entspannt, bevor die Kameraleute den Sitzungsraum verließen. Dabei war dies, darin sind sich alle Beobachter einig, wohl der problematischste Gipfel dieser Art bisher. Es schien aber, als sei es dem Kanadier gelungen, ein wenig von den Spannungen innerhalb der G7 in den Vortagen abzubauen.

Trudeau hatte mit Trump etwa eine Unterredung, die mit über einer Stunde wesentlich länger dauerte als geplant. Dann hieß es, beide hätten über eine Beschleunigung der stockenden Verhandlungen über die Neufassung des Handelsabkommens Nafta gesprochen, und zwar in „positivem Ton“. Dabei hatte es vor Tagen schwere Auseinandersetzungen der beiden wegen US-Strafzöllen auf kanadische Waren und kanadischen Gegenzöllen deswegen in Milliardenhöhe gegeben.



Deeskalation mit Europa. Auch zwischen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Trump dürfte die Stimmung deeskaliert worden sein. Trump wies erneut auf das Handelsbilanzdefizit zulasten der USA hin, aber es hieß beidseits, man werde diesbezüglich wohl „etwas Positives erreichen“, und wenn es bloß technische Verhandlungen auf Beamtenebene sind. Die EU legte den USA erneut Zahlen vor, die ihre Begründung für die Strafzölle entkräften soll. Man wolle aber nicht „mit dem Colt am Kopf“ verhandeln, sagte EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker in La Malbaie.

Über die von der EU abgelehnte Forderung Trumps vor dem Gipfel, Russland wieder in die G7 aufzunehmen und zur G8 zu machen, sei übrigens laut Trump nicht geredet worden. Sehr wohl aber über den von Kanada geförderten Plan zum Schutz der Meere, vor allem vor dem sich ausweitenden Plastikmüll, dazu über Klimaschutz und Frauenförderung. Zu diesen Themen waren am zweiten Gipfeltag auch Regierungschefs und Repräsentanten von 20 weiteren Staaten sowie internationalen Organisationen nach La Malbaie gekommen. ?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.06.2018)