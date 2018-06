Trump zuversichtlich zu Einigungschancen mit Nordkoreas Diktator

Unmittelbar vor seiner Abreise zu einem historischen Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat sich US-Präsident Donald Trump zuversichtlich zu den Einigungschancen der Zusammenkunft geäußert. Trump sagte am Samstag am Rande des G-7-Gipfels im kanadischen La Malbaie, er sei davon überzeugt, dass Kim etwas Positives für sein Volk erreichen wolle.

Die Koreanische Halbinsel müsse von Atomwaffen befreit werden. Seine Reise nach Singapur zu dem für Dienstag geplanten Treffen sei eine "Friedensmission". "Das ist unbekanntes Territorium im wahrsten Sinne des Wortes", sagte Trump: "Aber ich bin sehr zuversichtlich." Er fügte hinzu: "Das gab es noch nie, das wurde noch nie versucht. Also wir gehen da mit einer wirklich positiven Einstellung ran."

Trump bezeichnete den Gipfel mit Kim als "einmalige Chance" für den nordkoreanischen Machthaber. Kim könne Nordkorea groß machen, aber "diese Gelegenheit wird er nicht noch einmal haben", erklärte Trump. Er schätze die bisherigen Bemühungen Kims, sagte Trump. Zugleich machte er aber deutlich, dass er auch bereit sei, das Treffen wieder zu verlassen. Er werde "binnen einer Minute" wissen, ob Kim ernsthaft bereit sei, seine Waffen aufzugeben. Wenn er den Eindruck gewinne, dass Kim es nicht ernst meine, werde er die Gespräche nicht fortsetzen.

Am Vortag hatte der US-Präsident nach einem Treffen mit Japans Regierungschef Shinzo Abe gesagt, in Singapur könne ein Abkommen unterzeichnet werden. Es wäre das erste Treffen eines amtierenden US-Präsidenten mit einem nordkoreanischen Machthaber. Wegen der Reise nach Singapur verließ Trump den G-7-Gipfel in Kanada vorzeitig. Trump hat eine Lockerung von Wirtschaftssanktionen in Aussicht gestellt, wenn Nordkorea sein Atomwaffenprogramm aufgibt.

