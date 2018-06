US-Botschafter in Deutschland: Will mich nicht in Politik einmischen

Der neue US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, will sich doch nicht für eine Stärkung konservativer Kräfte in Europa einsetzen. "Um es klarzustellen: Ich habe nicht die Absicht, mich in politische Angelegenheiten aktiv einzumischen", sagte Grenell dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (Montag-Ausgaben). "Ich sehe mich verpflichtet, mit allen Regierungen und allen politischen Parteien zusammenzuarbeiten, um die transatlantischen Beziehungen zu stärken."

Das rechtspopulistische US-Nachrichtenportal Breitbart hatte Grenell in einem Interview mit der Aussage zitiert, er sei ein großer Fan von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und wolle konservative Politiker in ganz Europa stärken. Die für einen Diplomaten höchst ungewöhnlichen Äußerungen sorgten für scharfe Kritik in Deutschland, mehrere Politiker warfen ihm eine Einmischung in innere Angelegenheiten vor. Rückendeckung hatte Grenell, der als eifriger Verteidiger der Politik von US-Präsident Donald Trump gilt, vom US-Außenministerium bekommen.

Die deutsche Regierung hatte sich irritiert über die Äußerungen gezeigt. "Ich bedauere die Tatsache, dass meine Worte falsch interpretiert wurden", sagte der Botschafter nun.

Grenell habe sich "keinen Gefallen getan hat mit der Bemerkung, er wolle die Konservativen in Europa stärken", sagte FDP-Chef Christian Lindner den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Er läuft Gefahr, sich aus dem Spiel zu nehmen als relevanter Gesprächspartner, wenn er als Parteigänger nur einzelner politischer Strömungen auftritt."

Bundeskanzler Kurz ist am Mittwoch im Rahmen eines Besuchs in Berlin auch beim Botschafter der USA in Deutschland eingeladen. Die geplante Begegnung mit Grenell hat für Kritik von SPÖ und Grünen gesorgt.

(APA/Reuters/AFP)