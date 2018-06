Das historische Treffen der Unberechenbaren

Ich bin überzeugt, dass Kim Jong-un etwas Positives für sein Volk erreichen will“, zeigt sich Donald Trump vor Gesprächen mit Nordkoreas Machthaber optimistisch. Der US-Präsident und Nordkoreas Diktator trafen gestern in Singapur ein, wo sie sich am Dienstag treffen wollen. Egal, wie der Gipfel endet – großer Jubel wäre fehl am Platz. Selbst das bestmögliche Resultat garantiert nicht, dass Nordkorea seine Atomwaffen aufgibt. Freilich: Dass sich Staatschefs der USA und Nordkoreas erstmals in der Geschichte treffen, ist ein Meilenstein. Vor wenigen Monaten drohten beide einander mit einem Atomkrieg. Hier drei mögliche Gipfelergebnisse: