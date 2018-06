Erdoğan reitet heftige Attacke gegen Kurz

Wien/Istanbul. Recep Tayyip Erdoğan befindet sich mitten im Wahlkampf. Die Bühne im Istanbuler Stadtteil Esenler nutzte er in der im Fastenmonat Ramadan heiligen al-Qadr-Nacht am Sonntag, um gegen Österreich auszuteilen. Zu der von der Wiener Regierung beauftragten Schließung von sieben Moscheen sagte Erdoğan: Islamfeindlichkeit sei das einzige Gesicht, das Europa derzeit zeige. Und mit Blick auf Kanzler Sebastian Kurz: „Schau, du bist noch sehr jung. Du musst noch viele Erfahrungen machen. Vergiss eines nicht: Dein Betragen kann dir viele unangenehme Situationen bescheren.“

Die Schließung von Moscheen und die Ausweisung von Geistlichen könnten einen Glaubenskrieg hervorrufen, so Erdoğan weiter. Und dafür trage Kurz die Verantwortung: „Dieser Aufruf gilt nicht nur Österreich, sondern dem ganzen Westen, allen voran Deutschland: Bringt diesen Mann zur Vernunft. Wenn er sich nicht fängt, wird die Angelegenheit in eine ganz andere Richtung gehen.“

Die Türkei werde nicht, zulassen, „dass 250.000 unserer Geschwister dort unterdrückt werden.“ Auch kündigte Erdoğan Gegenmaßnahmen an, ohne Details zu nennen. Weiterhin kritisierte der türkische Präsident die kemalistische Oppositionspartei CHP, die sich an Politiker wie Kurz anbiedere – und an das „zionistische Israel“.

Außenpolitische Themen

Die Türkei wählt am 24. Juni einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament. Aufgrund der Finanzkrise steht Erdoğan derzeit unter Zugzwang, immer öfter nimmt er daher zu außenpolitischen Themen Stellung. Dabei ist die Schließung der Moscheen innerhalb der Glaubensgemeinschaft in Österreich selbst umstritten. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.06.2018)