Umstrittener US-Botschafter sagt Essen mit Bundeskanzler Kurz ab

Kein anderer Botschafter ist in Deutschland so umstritten wie der neue US-Botschafter Richard Grenell. Dieser lobte in der Vorwoche Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz in höchsten Tönen. Im Gespräch mit dem ultrarechten Internet-Portal Breitbart kritisierte er gleichzeitig Deutschlands Kanzlerin Angelka Merkel (CDU): "Ich möchte andere Konservative in Europa, andere Anführer, definitiv stärken", sagte er. Diese Aussagen sorgten in Deutschland für massive Proteste.

Der US-Botschafter wollte am heutigen Dienstag in Berlin ein Essen für Kurz geben. Doch der Termin wurde jetzt abgesagt. Aus Termingründen, so die offizielle Begründung. Kurz wird in Berlin mit Bundeskanzlerin Merkel (CDU) und Deutschlands Innenminister Horst Seehofer (CSU) zusammentreffen. Ein wichtiges Thema ist die Flüchtlingspolitik.

(red.)