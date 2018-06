Korsika will Schiff mit 629 Flüchtlingen aufnehmen

"Aquarius" gerettet: Spanien nimmt abgewiesenes Flüchtlingsschiff auf

Weder Malta noch Italien wollen die 629 Passagiere an Bord in ihre Häfen lassen. Nun schaltete sich die spanische Regierung ein. Das NGO-Schiff "Aquarius" könne Valencia ansteuern. Der Regierung in Rom spricht von einem "Sieg Italiens".