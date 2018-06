"Aquarius"-Streit eskaliert: Rom bestellt Frankreichs Botschafter ein

Nachdem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Italien wegen der Weigerung , mehr als 600 Flüchtlingen im Mittelmeer aufzunehmen, scharf kritisiert hatte, hat der italienische Außenminister Enzo Moavero Milanesi den französischen Botschafter in Rom, Christian Masset, am Mittwoch zu einem Gespräch einbestellt. Dies teilte das italienische Außenministerium mit.

Die neue Regierung in Rom zeige "Zynismus und Verantwortungslosigkeit", sagte Macron nach Angaben eines Regierungssprechers am Dienstag am Rande einer Kabinettssitzung in Paris. Der Sprecher von Macrons Partei "La Republique En Marche", Gabriel Attal, hatte das Verhalten der italienischen Regierung im Umgang mit dem Rettungsschiff "Aquarius" als "ekelerregend" bezeichnet.

Auf die Kritik aus Frankreich reagierte der 45-jährige italienische Innenminister Matteo Salvini scharf: "Die Franzosen haben an der Grenze zu Italien über 10.000 Migranten abgeschoben, darunter viele Frauen und Kinder (...) Wir alle zahlen einen hohen Preis für die Instabilität, die die Franzosen nach Libyen gebracht haben", sagte der Innenminister. Er kritisierte auch Malta. Malta stecke EU-Gelder für den Umgang mit der Flüchtlingsproblematik ein, nehme jedoch keine Migranten auf.

Nach der Sperrung der italienischen Häfen für das Rettungsschiff "Aquarius" sind die Seenotretter mit Hunderten Migranten in Richtung Spanien unterwegs. Ein Großteil der 629 geretteten Migranten stiegen auf zwei Schiffe der italienischen Marine und Küstenwache um. Diese fuhren dann zusammen mit der "Aquarius" am Dienstagabend los ins rund 1500 Kilometer entfernte Valencia.

Salvini will deutsch-italienische-Achse

Italien und Deutschland wollen der EU einen gemeinsamen Vorschlag zum Schutz der EU-Außengrenzen vorlegen. Dies bestätigte Salvini nach einem Telefongespräch mit seinem deutschen Amtskollegen Horst Seehofer am Dienstag.

"Wir sind dabei, eine italienisch-deutsche Achse aufzubauen, die auf einem wesentlichen Motto basiert: Die Außengrenzen schützen. Dies bedeutet, das Mittelmeer und daher auch Italien zu verteidigen", so Salvini im Interview mit der Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" (Mittwochausgabe). Dieses Thema werde er nächste Woche auch bei einem Telefongespräch mit dem österreichischen Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) vertiefen, sagte Salvini.

"Ich bin seit nur elf Tagen Innenminister doch wir haben bereits ein wichtiges Resultat für die Italiener errungen: Nach sieben Jahren Gerede haben wir Europa aufgeweckt", sagte Salvini, der die bei der Flüchtlingsrettung aktiven NGOs scharf attackierte. "Schiffe ausländischer Organisationen können nicht die Einwanderung in Italien bestimmen", so der Lega-Chef.

Bruchlinien quer durch Europa

Ungarn und die Slowakei haben sich hinter die Entscheidung der neuen Regierung in Rom gestellt. "Wir sichern der italienischen Regierung unsere volle Unterstützung zu", sagte Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán in Budapest am Dienstag.

Er hoffe, dass Italiens Vorgehen "einen Wandel in der europäischen Migrationspolitik" mit sich bringe. "Ich war es leid, jahrelang zu hören, dass die Meeresgrenzen nicht beschützt werden können", sagte der Rechtspopulist Orbán bei einer Pressekonferenz mit dem slowakischen Regierungschef Peter Pellegrini weiter. Dieser drückte ebenfalls seine Unterstützung für die neue populistische Regierung in Rom aus. "Wir müssen diese Politik stoppen, die offenbar in der Rettung von jedem besteht, der sich ins Wasser wirft", sagte Pellegrini.

Ein vorsichtiger EU-Kommissar

EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos hat Italien ebenfalls verteidigt. Italien sei "unverhältnismäßigem Druck" in der Migrationsfrage ausgesetzt und habe bisher "geliefert", sagte der EU-Kommissar am Dienstag in Straßburg.

Avramopoulos räumte ein, dass er mit dem neuen italienischen Innenminister und Chef der rechtspopulistischen Lega, Matteo Salvini, seit dessen Amtsantritt noch nicht gesprochen habe. Er freue sich aber auf die Zusammenarbeit mit ihm, sagte der EU-Kommissar.

Die italienische Marine brachte unterdessen 932 Flüchtlinge und zwei Leichen nach Sizilien. Die zum Großteil aus Eritrea stammenden Migranten, darunter viele Familien mit Kindern, waren bei sieben Einsätzen im Mittelmeerraum gerettet wurden. In mehreren Städten starten Demonstrationen unter dem Leitspruch "Öffnet die Häfen".

(APA)