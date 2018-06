„Der Islam im Kosovo ist europäisch“

Die Presse: Haben Sie bei Ihrem jüngsten Besuch in Wien auch den Vizekanzler oder einen anderen FPÖ-Politiker getroffen?



Hashim Thaçi: Ich hatte ein exzellentes Treffen mit Kanzler Sebastian Kurz und konnte auch mit Präsident Alexander Van der Bellen sprechen. Zuvor traf ich Außenministerin Karin Kneissl in Prishtina. In den vergangen drei Jahrzehnten hatte der Kosovo immer die volle Unterstützung des gesamten politischen Spektrums in Österreich. Dafür bin ich dankbar.



Ich habe diese Frage gestellt, weil aus der FPÖ zuletzt Signale kamen, dass man die Eigenstaatlichkeit des Kosovo hinterfragt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.06.2018)