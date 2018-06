Deutsch-französischer "Europa-Panzer" vorgestellt

Von der großen internationalen Militärtechnikmesse "Eurosatory" in Paris, die am Freitag endete, kommt ein interessanter Bericht vom Militärfachmagazin IHS Jane's Defence: Demnach hat die junge deutsch-französische Rüstungsgruppe KNDS (Krauss-Maffei Wegmann, Nexter Defense Systems) ihr erstes Projekt enthüllt: einen Kampfpanzer (Main Battle Tank, MBT) unter dem Akronym EMBT, also European Main Battle Tank.