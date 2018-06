Athen und Skopje unterzeichnen Vereinbarung im Namensstreit

Die lang erwartete Vereinbarung über die Lösung des griechisch-mazedonischen Namensstreites ist am Sonntag am Prespasee von den Außenministern der beiden Staaten, Nikos Kotzias und Nikola Dimitrov, unterzeichnet worden. Entsprechend der am Dienstag erzielten Einigung soll sich die Frühere Jugoslawische Republik Mazedonien (FYROM) künftig Republik Nord-Mazedonien nennen dürfen. Im Gegenzug gibt Athen den Weg frei für die EU- und NATO-Annäherung der früheren jugoslawischen Teilrepublik. Griechenland hatte im Namen des Nachbarlandes Ansprüche auf seine gleichnamige Region Makedonien erkannt.

Auch die Ministerpräsidenten beider Staaten, Alexis Tsipras und Zoran Zaev, wohnten der Zeremonie bei. Sie waren diejenigen, die am Dienstag die Lösung des 27-jährigen Streites mit ihrer Einigung besiegelt hatten. Anwesend waren auch der langjährige UNO-Vermittler im Namensstreit, Matthew Nimetz, die EU-Außenpolitikbeauftragte Federica Mogherini und EU-Nachbarschaftskommissar Johannes Hahn sowie die stellvertretende UNO-Generalsekretärin Rosemary DiCarlo.

Die mazedonische Regierungsdelegation war mit einem Boot über den Prespasee angereist. Der See solle "uns in die europäische Zukunft führen", meinte der mazedonische Ministerpräsident Zaev laut Medienberichten. Nun ist ein Treffen der beiden Ministerpräsidenten in mazedonischen Grenzort Otasevo geplant. Laut früheren Medienberichten in Skopje wäre dies ein erster Besuch eines griechischen Regierungschefs in Mazedonien seit zehn Jahren.

Volksabstimmung in Mazedonien vorgesehen

Die sogenannte "Roadmap" - der Projektplan zur Überwindung des Namensstreits - sieht mehrere Schritte bis zum endgültigen Umsetzung in die Tat des Abkommens vor. In den kommenden Wochen muss das Parlament in Skopje die Vereinbarung billigen. Dann wird Athen Briefe an die NATO und die EU schicken, dass Griechenland sich nicht mehr dem Beitritt in die NATO und der Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen Nord-Mazedoniens entgegenstelle.

Voraussetzung dafür, dass das Abkommen voll in Kraft tritt, ist, dass Mazedonien die Namensänderung in der Verfassung verankert. Über die Verfassungsänderung soll bei einer Volksabstimmung im September oder Oktober entschieden werden. Nur nach dieser Verfassungsänderung wird das griechische Parlament über die Billigung des 20-Seiten-Abkommens beraten.

Die Unterzeichnung der Vereinbarung wird in beiden Staaten von Protesten begleitet. Laut einer am Samstag von griechischen Medien veröffentlichten Umfrage würden sich fast sieben von zehn Griechen der Einigung widersetzen. Tsipras Regierung musste sich am Samstag einer Misstrauensabstimmung im Parlament stellen. Die konservative Oppositionspartei "Nea Dimokratia" (ND) hatte Tsipras vorgeworfen, Skopje zu viele Zugeständnisse gemacht zu haben.

In Mazedonien sprachen sich sowohl die führende Oppositionskraft VMRO-DPMNE sowie Staatschef Gjorge Ivanov gegen die Vereinbarung aus.

(APA/dpa/Reuters)