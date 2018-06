Aufnahme weinender Kinder in US-"Käfigen" befeuert Wut gegen Trump

Die Trump-Administration gerät wegen der umstrittenen Praxis, Einwanderer, die die US-Grenze von Mexiko aus passieren, von ihren Kindern zu trennen, zunehmend unter Druck. Die nationale Empörung wurde am Montag von einer Audioaufnahme befeuert, die die investigative Rechercheplattform "ProPublica" aus einem Auffanglager erhalten hat.

Sieben Minuten lang hört man darin Kinder schluchzen und nach ihren Eltern rufen: "Mami", "Papá". Einen Grenzschutzbeamten hört man scherzen: "Wir haben hier ein Orchester. Fehlt nur noch der Dirigent."

Die Aufnahme - wie auch Fotos aufgelöster Kinder in eingezäunten Auffanglagern, die als "Käfige" beschrieben werden - hat Trump-Kritiker weiter gegen den US-Präsidenten aufgebracht. Vier ehemalige First Ladys haben sich gegen die Praxis der Familientrennungen ausgesprochen, Laura Bush nannte sie "grausam" und "unmoralisch". Selbst Melania Trump "hasst es zu sehen, wie Kinder von ihrer Familie getrennt werden", ließ sie über ihre Sprecherin ausrichten. Auch von Trumps eigener Republikanischer Partei wird die Kritik an der rigorosen Praxis immer lauter.

Trump: "Sie könnten Mörder sein"

Donald Trump verteidigte seine "Null-Toleranz"-Politik am Montag vehement: "Sie könnten Mörder und Diebe und so viel mehr sein", sagte er über die Einwanderer. "Wir wollen ein sicheres Land, und das beginnt an der Grenze." Auch US-Justizminister Jeff Sessions, der die "Null-Toleranz"-Politik an der Grenze zu Mexiko im Mai verkündet hatte, hielt daran fest. Später, bei einem Pressebriefing im Weißen Haus, tat das auch Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen: "Wir werden uns nicht dafür entschuldigen, dass wir unseren Job machen." Sie gab dem Kongress Schuld an der Lage: Dieser müsse das Einwanderungsgesetz ändern.

Am Sonntag hatte Nielsen auf Twitter noch behauptet, es gebe die Praxis der Familientrennungen an der Grenze nicht. Tatsächlich haben US-Beamte an der Grenze zu Mexiko innerhalb von fünf Wochen von Anfang Mai bis Anfang Juni mehr als 2342 Migrantenkinder von ihren Eltern getrennt. Betroffen sind damit im Schnitt mehr als 66 Kinder pro Tag. Damit hat das Ministerium seine Angaben der vergangenen Woche nach oben korrigiert: Zuvor hieß es noch, es wären 47 Kinder pro Tag gewesen.

"Caging": Kinder dürfen nicht mit Eltern zusammen inhaftiert werden

Im Zuge der "Null-Toleranz"-Politik werden systematisch alle Menschen, die illegal die Grenze überqueren, als Gesetzesbrecher behandelt und festgenommen. Da Kinder nicht mit ihren Eltern inhaftiert werden dürfen, werden die Familien auseinandergerissen.

Dass die Kinder in den "Käfigen" schlecht behandelt würden, wies Heimatschutzministerin Nielsen am Montag zurück. Die Kinder würden "gut behandelt", sagte sie in Washington.

>>> "ProPublica"

(Red./APA)