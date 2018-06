Protest gegen Trump: "Herr Präsident, haben Sie keine Kinder?"

Im US-Kapitol haben am Dienstag über die Einwanderungspolitik von Präsident Donald Trump erboste Abgeordnete der oppositionellen Demokraten protestiert. "Hören Sie auf, Kinder zu trennen", forderte der Demokrat Juan Vargas, als Trump aus einem Sitzungsraum kam, in dem er mit den Republikanern über die Einwanderungspolitik beraten hatte.

"Herr, Präsident, haben Sie keine Kinder?", fragte Vargas, der ein Schild mit der Aufschrift "Familien gehören zusammen" hoch hielt. "Wie fänden Sie es, wenn man Ihre Kinder trennen würde", fuhr Vargas fort. Ein anderer Abgeordneter rief: "Wir werden nicht weggehen".

Die US-Behörden behandeln illegal ins Land kommende Menschen seit Monaten systematisch als Gesetzesbrecher und nehmen sie in Haft. Haben sie Kinder bei sich, werden diese in Heimen untergebracht. Das Thema der Familientrennungen an der US-Grenze zu Mexiko gewinnt derzeit stark an Brisanz. Nicht nur die Demokraten, auch viele Republikaner kritisieren die Praxis.

Eine derartig laute und öffentliche Protestaktion wie die der oppositionellen Abgeordneten vom Dienstag in unmittelbarer Nähe des Präsidenten in den Hallen des historischen Kapitols ist allerdings äußerst ungewöhnlich.

New York verklagt die US-Regierung

Indes will der US-Staat New York die Regierung in Washington wegen der umstrittenen Trennung von Migranten-Familien verklagen. Das kündigte der demokratische Gouverneur Andrew Cuomo am Dienstag an. Das Vorgehens der Regierung von Präsident Donald Trump sei "ein moralisches Versagen und eine menschliche Tragödie", erklärte er.

Dass die Kinder an der Grenze von ihren Eltern getrennt würden, verstoße unter anderem gegen die Verfassung und Urteile des Obersten Gerichts. Eine Stellungnahme der Regierung in Washington zu der Klage lag zunächst nicht vor. Trump und seine Republikaner stehen wegen der Praxis im In- und Ausland zunehmend unter Druck. Der Präsident macht die oppositionellen Demokraten verantwortlich.

Trump immer mehr unter Druck

Kinder von ihren Eltern zu trennen, sei grausam, unmenschlich und ein klarer Verstoß gegen die Menschenrechte, sagte Mexikos Außenminister Luis Videgaray am Dienstag. Videgaray rief die USA dazu auf, ihre Praxis zu überdenken. Die Lage sei inakzeptabel. Die internationale Gemeinschaft müsse klar Stellung beziehen. Mexiko habe den USA seine Position erläutert und das Thema bei ranghohen UN-Vertretern angesprochen, darunter Generalsekretär Antonio Guterres.

Aber auch in den USA selbst wurde die Kritik lauter. Mehrere prominente Senatoren von Trumps Republikanischer Partei forderten, Familien nicht auseinanderzureißen, nur weil sie versuchten, illegal aus Zentralamerika in die USA zu gelangen. Unternehmensverbände verurteilten die Praxis der Grenzschützer ebenfalls scharf. Auch die Mehrheit der Amerikaner lehnte das Vorgehen ab, wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters ergab. Trump wies alle Kritik zurück. Schuld seien die Demokraten, weil sie neue Einwanderungsgesetze blockierten.

"Gegenteil amerikanischer Werte"

Die US-Handelskammer forderte, die Trennung der Familien sofort zu stoppen. Cisco-Chef Chuck Robbins vom Business Roundtable, einer einflussreiche Unternehmer-Lobby, sagte: "Die Praxis ist grausam und das Gegenteil amerikanischer Werte." Die republikanischen Senatoren Ron Johnson, Ted Cruz und John Kennedy forderten Trump auf, Familien zu erlauben zusammenzubleiben, wenn sie die Grenze illegal überschritten haben sollten. Im Repräsentantenhaus machte ein ähnlich lautender Gesetzesentwurf die Runde.

Eine zwischen dem 16. und 19. Juni erstellte Umfrage von Reuters und dem Meinungsforschungsinstitut IPSOS ergab, dass 57 Prozent der Befragten das Vorgehen an der Grenze ablehnen. 28 Prozent waren dafür, Kinder von ihren Familien zu trennen. 15 Prozent gaben an, nicht zu wissen, wie sie antworten sollten.

Trump: "Demokraten ist Kriminalität egal"

Bereits zuvor hatte Trump einmal mehr auf Twitter einmal entgegnet, das Problem seien die Demokraten. "Ihnen ist die Kriminalität egal und sie wollen illegale Einwanderer." Menschen, die illegal in die USA gelangen wollten, müssten festgenommen werden. Die meisten Kinder würden zudem ohne Eltern ankommen. Später warf er den Demokraten vor, verantwortlich für Schlupflöcher in Gesetzen zu sein, die nur die Wahl zwischen einer Trennung der Kinder von ihren Eltern oder aber deren Freilassung ließen. Das wolle er nicht. Vielmehr solle der Kongress ein Gesetz verabschieden, dass es erlaube, Familien gemeinsam festzunehmen und abzuschieben.

Letztendlich geht es Trump darum, vom Kongress die Freigabe für Gelder zum Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko zu bekommen. Das hat er bereits im Wahlkampf versprochen. Die Demokraten sperren sich jedoch dagegen.

