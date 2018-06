Saudiarabien: Aktivistinnen kurz vor Ende des Frauenfahrverbots verhaftet

Kurz vor Ende des Autofahrverbots für Frauen sind in Saudiarabien Menschenrechtlern zufolge erneut zwei Aktivistinnen festgenommen worden. Die Behörden hätten Anfang des Monats die Autorin Nuf Abdelasis und die mit ihr befreundete Maja al-Sahrani in Haft genommen, meldete die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) am Mittwoch.

Die beiden hätten zuvor ihre Solidarität mit anderen bereits früher festgenommenen Aktivisten ausgedrückt. Andere Aktivisten seien mit einem Reiseverbot belegt worden.

Die saudische Regierung nehme ihren Bürgern jeden Raum, um Unterstützung für Aktivisten zu zeigen, die "bei dieser unverzeihlichen Razzia gegen abweichende Meinungen" inhaftiert worden seien, kritisierte HRW. Die Organisation rief die Regierungen im Westen auf, sich für einen Freilassung der Inhaftierten einzusetzen.

Kronprinz will Macht demonstrieren

Das islamisch-konservative Königreich hatte bereits im Mai mindestens 17 Aktivisten festgenommen, die sich unter anderem für das Ende des Frauenfahrverbots eingesetzt hatten. Während acht wieder freikamen, bleiben neun in Haft. Ihnen wird vorgeworfen, mit "feindlichen" ausländischen Mächten in Kontakt gestanden zu haben.

In Saudi-Arabien endet am kommenden Sonntag das Frauenfahrverbot. Den paradox erscheinenden Zeitpunkt der Festnahmen erklären Beobachter damit, dass Saudiarabiens starker Mann, Kronprinz Mohammed bin Salman, die alleinige Kontrolle über Reformen behalten will.

(APA/dpa)