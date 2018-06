US-Moderatorin bricht wegen Familientrennungen vor laufender Kamera in Tränen aus

Die Meldung über die Trennung von illegalen Einwandererfamilien an der Grenze US-Grenze zu Mexiko war sogar für Rachel Maddow, eine bekannte Moderatorin des US-Fernsehsenders MNSBC zu viel: Die routinierte Nachrichtensprecherin brach in Tränen aus, als sie berichten musste, dass unter den Kindern, die an der Grenze von ihren Eltern getrennt werden, auch Säuglinge und Kleinkinder sind. Sie werden laut Berichten der Nachrichtenagentur AP in mindestens drei Jugend-Unterkünfte in Südtexas geschickt.

"AP hat gerade eine Eiltmeldung herausgegeben", sagt Maddow in den Abendnachrichten am Dienstag. "Das ist unglaublich", meint sie, während sie die Nachricht verliest. "Die Trump-Regierung hat Babys und kleine Kinder", beginnt sie, kann den Satz aber nicht beenden. Maddow bricht in Tränen aus. Sie wendet sich von der Kamera ab und bricht in Tränen aus.

Später entschuldigt sie sich auf der Kurznachrichtenplattform Twitter für ihren emotionalen Ausbruch und postet die Meldung, die sie vor der Kamera nicht aufsagen konnte. Einige Fans zeigen Verständnis.

Trump zeigt sich unbeeindruckt

US-Präsident Donald Trump zeigt sich von der geballten Kritik im In- und Ausland an seiner Politik jedoch weiter unbeeindruckt. Wenn die Eltern für ihren illegalen Grenzübertritt belangt werden sollten, "dann muss man die Kinder wegnehmen", sagte Trump am Dienstag in Washington.

Die US-Behörden gehen seit Monaten hart gegen illegale Einwanderer vor. Haben sie Kinder bei sich, werden diese in Heimen untergebracht. Laut US-Heimatschutzministerium wurden allein zwischen dem 5. Mai und dem 9. Juni 2342 Migrantenkinder ihren Eltern weggenommen.

Der US-Staat New York kündigte am Dienstag Klage an. Das Vorgehen der Regierung von Präsident Donald Trump sei "ein moralisches Versagen und eine menschliche Tragödie", erklärte er. Dass die Kinder an der Grenze von ihren Eltern getrennt würden, verstoße unter anderem gegen die Verfassung und gegen Urteile des Obersten Gerichts.

All from this Associated Press story that broke while I was on the air tonight, but which I was unable to read on the air:https://t.co/2VBLTVxvQq



Again, I apologize for losing it there for a moment. Not the way I intended that to go, not by a mile. — Rachel Maddow MSNBC (@maddow) 20. Juni 2018

Die Familientrennungen werden nicht nur von den oppositionellen Demokraten, sondern auch vielen Republikanern kritisiert. Das Thema gewinnt durch die Kongresswahlen in viereinhalb Monaten an politischer Brisanz. Unter den Republikanern gibt es Sorge, dass die rigorose Praxis ihren Wahlchancen schaden könnte. Große Teile der US-Öffentlichkeit sind durch die menschlichen Dramen, die sich an der Grenze abspielen, aufgerüttelt.

