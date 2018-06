Palästinenser nutzen Kondome für Feuerattacken auf Israel

Mit Brandsätzen bestückte Drachen und Ballons drohen, einen neuen Konflikt zwischen Israel und Palästinensern zu provozieren. Bei ihrem Protest gegen die Blockade des Gazastreifens setzen die Bewohner des von Israels besetzten Gebiets auch mit Helium gefüllte Kondome ein. Überreste der Flugkörper in Israel präsentierte die israelische Polizei am Donnerstag. Zuvor hatten bereits Palästinenser auf Twitter entsprechende Bilder gezeigt.

Seit April haben Palästinenser nach Angaben der israelischen Armee mehr als 700 Lenkdrachen und Ballons mit brennenden Stoffresten nach Israel geschickt. Darunter hätten sich auch Flugkörper mit explosiven Gegenständen befunden. Brände, die durch die Feuerdrachen ausgelöst worden seien, hätten rund 25 Quadratkilometer landwirtschaftlich genutzte Fläche, Wald und Naturschutzgebiet zerstört.

Gilad Erdan, Minister für öffentliche Sicherheit, sagte am Donnerstag: "Es kann sein, dass wir keine andere Wahl haben, als in den kommenden Monaten eine größere Militär-Operation im Gazastreifen zu beginnen."

Seit Ende März ziehen jeweils freitags mehrere Tausend Demonstranten in die Grenzregion zwischen Israel und Palästina mit der erklärten Absicht, den Zaun einzureißen. Der "Große Marsch der Rückkehr", betitelt die radikalislamische Hamas die Proteste.

In der Nacht zu Mittwoch war der Konflikt zwischen Israel und militanten Palästinensern im Gazastreifen erneut gefährlich eskaliert. Mehr als 45 Raketen und Mörsergranaten wurden auf israelisches Gebiet abgefeuert. Israels Luftwaffe griff 25 Ziele im Gazastreifen an.

Israel hatte zuvor begonnen, Warnschüsse in die Nähe von Palästinensern abzugeben, die Branddrachen und -ballons in dem Küstengebiet vorbereiteten. Seit 30. März haben israelische Soldaten bei gewalttätigen Auseinandersetzungen an der Gaza-Grenze rund 130 Palästinenser getötet.

(APA/dpa)