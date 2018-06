Migration: Merkel berät mit libanesischem Regierungschef Hairi

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) berät am Freitag in Beirut mit dem libanesischen Ministerpräsidenten Saad al-Hariri über die fragile Lage in seinem Land. Der Libanon hat nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks UNHCR fast eine Million syrische Flüchtlinge aufgenommen. Gemessen an der Bevölkerung sind in dem Land weltweit die meisten Flüchtlinge untergekommen, 164 pro 1.000 Einwohner.

In Deutschland waren es zwölf, obwohl das deutsche Bruttoinlandsprodukt pro Kopf viermal so hoch ist. Das Gespräch mit Hariri findet auch vor dem Hintergrund des Asylstreits mit der CSU statt.

Im Libanon hat die vom Iran unterstützte Schiitenmiliz Hisbollah stark an Einfluss gewonnen, sie agiert in Teilen des Libanons wie ein Staat im Staate. Die Regierung erlaubt keine offiziellen Flüchtlingslager, weil sie verhindern will, dass die Menschen bleiben. Syrer müssen für eine Arbeitserlaubnis Geld bezahlen, das sie nicht haben. Viele Kinder können nicht zur Schule gehen. Hier droht eine Generation ohne Ausbildung und Hoffnung heranzuwachsen.

Merkel will am Vormittag eine Doppelschicht-Schule besuchen, in der vormittags libanesische und nachmittags rund 600 syrische Flüchtlingskinder unterrichtet werden. Deutschland unterstützt ein Hilfsprogramm, das es im Schuljahr 2017/18 ermöglicht hat, dass 270.000 Kinder in die Schule gehen können, darunter mehr als 100.000 syrische Mädchen und Buben

