Bahn frei für Erdoğans Alleinherrschaft

Gudenus fordert Erdogan-Wähler auf, Österreich zu verlassen

FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus übt scharfe Kritik an jenen Austrotürken, die am Sonntag Erdogan gewählt haben. Gundenus legt diesen sogar nahe, Österreich zu verlassen. Sie wären "in der Türkei ganz klar besser aufgehoben."