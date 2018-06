Irrfahrt zu Ende: Malta lässt Rettungsschiff "Lifeline" einlaufen

Maltas Regierungschef Joseph Muscat hat am Mittwoch angekündigt, dass das Flüchtlingsschiff "Lifeline" in Malta anlegen kann. "Ich denke, dass das Schiff heute Abend unsere Küsten erreichen wird", sagte Muscat. Das von der Dresdner Hilfsorganisation Mission Lifeline betriebene Schiff harrt seit Tagen mit mehr als 230 Flüchtlingen an Bord im Mittelmeer aus.

Muscat kündigte weiters an, zunächst würden "die Flüchtlinge verteilt", danach werde das Schiff beschlagnahmt. Er verwies darauf, dass außer seinem Land noch sieben weitere EU-Staaten ihre Bereitschaft zur Aufnahme eines Teils der "Lifeline"-Flüchtlinge erklärt hätten. Er nannte Italien, Luxemburg, die Niederlande, Portugal, Irland, Belgien und Frankreich.

Die deutsche Regierung erklärte am Mittwoch, sie habe noch nicht darüber entschieden, ob einzelne Bundesländer "Lifeline"-Flüchtlinge aufnehmen dürfen. Neben dem Bundesland Niedersachsen haben sich dazu auch die Länder Berlin und Brandenburg bereit erklärt.

Das Schiff hatte die Flüchtlinge am Donnerstag vergangener Woche nahe der libyschen Küste aufgenommen. Italien und zunächst auch Malta verweigerten der "Lifeline" jedoch das Anlaufen eines Hafens. Das Schiff harrte deshalb tagelang in internationalen Gewässern vor der Küste der Mittelmeerinsel aus.

Libyen wichtigstes Transitland für Flüchtlinge

Unterdessen hat die libysche Küstenwache im Mittelmeer erneut 200 Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa aufgenommen. Sie seien vor der Küste im Westen des Landes an Bord eines Bootes gewesen, das wegen der rauen See nicht mehr habe weiterfahren können, teilte die Küstenwache Mittwoch früh fest.

Libyen ist das wichtigste Transitland für Flüchtlinge, die über das Mittelmeer nach Europa wollen. Nach dem Sturz des Langzeitherrschers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 herrscht in dem nordafrikanischen Land ein Bürgerkriegschaos.

Die Küstenwache fängt jedoch derzeit im Westen Libyens regelmäßig Boote ab. Nach italienischen Angaben hat sie in sechs Monaten rund 10.000 Migranten aufgenommen. Libyen gehe "ziemlich effizient" vor, auch wenn noch viel zu tun sei, vor allem bei der Stabilisierung des Landes, sagte der Chef der italienischen Küstenwache, Admiral Giovanni Pettorino, am Dienstag der Nachrichtenagentur ANSA.

(APA)