Russland bleibt unter EU-Bann

Russland bleibt unter dem Bann der EU-Staaten: Die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder haben sich auf dem Gipfel in Brüssel auf die Verlängerung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland geeinigt. Die Strafmaßnahmen würden um sechs Monate verlängert, sagte ein EU-Vertreter am Freitagmorgen. Die Entscheidung solle formell in den kommenden Tagen bestätigt werden. Unter anderem geht es um Einschränkungen bei Geschäften mit russischen Banken und im Energiesektor. Die Verlängerung soll dann bis Ende Januar 2019 laufen.

Die Sanktionen sind eine Antwort der EU auf die Annexion der

Krim durch Russland und die Unterstützung der russischen

Regierung für Rebellen, die sich in der Ostukraine gegen

Regierungstruppen stellen.

(Reuters)