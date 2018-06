UN-Organistion für Migration lehnt Trump-Kandidat ab

Der frühere EU-Kommissar Antonio Vitorino (61) wird überraschend Chef der UN-Organisation für Migration (IOM). Er wurde nach mehren Abstimmungsrunden am Freitag per Akklamation ernannt, wie die Organisation mitteilte. Vitorino setzte sich gegen den umstrittenen Kandidaten Ken Isaacs durch, der von US-Präsident Donald Trump ins Rennen geschickt worden war.

Isaacs fiel nach drei Wahlgängen durch, wie ein AFP-Reporter berichtete. Der IOM-Vorsitz war seit der Gründung der Organisation 1951 fast ausschließlich in US-Hand. Trumps Wunschkandidat war in der Vergangenheit mit islamfeindlichen Äußerungen und als Leugner des Klimawandels aufgefallen. Auch hatte die UNO Trumps Migrationspolitik wiederholt scharf kritisiert. Seine Regierung erließ etwa ein Einreiseverbot für Menschen aus mehreren mehrheitlich muslimischen Ländern und verordnete, Kinder illegaler Migranten an der Grenze zu Mexiko ihren Eltern wegzunehmen.

Die IOM zählt 172 Mitgliedstaaten und hebt traditionell die Vorteile von Migranten für die aufnehmenden Länder hervor. Ihr derzeitiger Präsident ist seit zehn Jahren der Amerikaner William Lacy Swing.

Im vierten Wahlgang um seine Nachfolge setzte sich Vitorino dann gegen die derzeitige stellvertretende IOM-Chefin, die Costa-Ricanerin Laura Thompson, durch.

